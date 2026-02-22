Ore tog klar seger mot Ludvika/Smedjebacken

Ore vann med 9–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Dzeiss Kulikovs med tre mål för Ore

Felix Lövgren matchvinnare för Ore

Ore vann på på hemmaplan mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B vår med klara 9–4 (5–1, 1–1, 3–2).

Ores Dzeiss Kulikovs tremålsskytt

Ore hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.50 genom Edward Sööt och gick upp till 4–0. Ludvika/Smedjebacken kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Ore dock ryckt åt sig ledningen med 5–1.

Efter 11.31 i andra perioden slog Edward Sööt till återigen framspelad av Melwin Orenäs och Yakup Ceken och gjorde 6–1. Ludvika/Smedjebackens Lucas Silvennoinen gjorde 6–2 efter 13.54 på pass av Kazper Lantz och Filip Lundström.

Ore vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 9–4.

Ores Dzeiss Kulikovs stod för tre mål och ett assist, Jegors Rogolevs gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Melwin Orenäs gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Edward Sööt gjorde två mål och två målgivande passningar. Lucas Silvennoinen gjorde två mål och en assist för Ludvika/Smedjebacken.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Ore vunnit.

I sista omgången har Ore Avesta borta i Avestahallen, söndag 8 mars 14.30. Ludvika/Smedjebacken spelar borta mot Falu J18 söndag 1 mars 11.45.

Ore–Ludvika/Smedjebacken 9–4 (5–1, 1–1, 3–2)

U18 division 1 västra B vår, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (3.50) Edward Sööt (Melwin Orenäs, Felix Ekvall), 2–0 (4.08) Dzeiss Kulikovs (Jegors Rogolevs, Herman Fagerström), 3–0 (10.24) Felix Ekvall (Melwin Orenäs, Edward Sööt), 4–0 (13.55) Dzeiss Kulikovs (Jegors Rogolevs), 4–1 (17.39) Ludvig Nilsson (Hilding Malmkvist), 5–1 (18.53) Felix Lövgren (Melvin Ljudén).

Andra perioden: 6–1 (31.31) Edward Sööt (Melwin Orenäs, Yakup Ceken), 6–2 (33.54) Lucas Silvennoinen (Kazper Lantz, Filip Lundström).

Tredje perioden: 6–3 (48.04) Lucas Silvennoinen (Ludvig Nilsson), 7–3 (49.39) Dzeiss Kulikovs (Jegors Rogolevs), 8–3 (51.28) Melwin Orenäs (Edward Sööt), 8–4 (55.40) Jakob Ahlman (Hannes Lind, Lucas Silvennoinen), 9–4 (59.29) Jegors Rogolevs (Dzeiss Kulikovs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 2-0-3

Ludvika/Smedjebacken: 2-0-3

Nästa match:

Ore: Avesta BK, borta, 8 mars 14.30

Ludvika/Smedjebacken: Falu IF:1, borta, 1 mars 11.45