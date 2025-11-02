Omberg och Frelihs bakom Lidingö Vikings HC U18:s avgörande mot Boo

Lidingö Vikings HC U18 segrade – 4–2 mot Boo

Elias Omberg avgjorde för Lidingö Vikings HC U18

Andra förlusten i rad för Boo

Lidingö Vikings HC U18 vann hemma mot Boo i U18 allettan östra herr med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Elias Omberg gjorde 3–2 och Aleksis Frelihs två minuter senare gjorde 4–2 i sista perioden.

Lidingö Vikings HC U18–Boo – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Boo gjorde 0–1 genom Hampus Ljunggren Hedman efter 6.24 i andra perioden.

Aleksis Frelihs och Elias Omberg såg till att Lidingö Vikings HC U18 vände till ledning med 2–1.

Boo kvitterade till 2–2 genom Erik Lindefors. I tredje perioden var det Lidingö Vikings HC U18 som var starkast och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål i mitten av perioden av Elias Omberg och Aleksis Frelihs.

Aleksis Frelihs gjorde två mål för Lidingö Vikings HC U18 och ett målgivande pass och Jan Bajnar hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 december i Björknäs Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Lidingö Vikings HC U18 Vallentuna i Vallentuna Ishall 18.40. Boo tar sig an Wings Arlanda borta 12.15.

Lidingö Vikings HC U18–Boo 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Andra perioden: 0–1 (26.24) Hampus Ljunggren Hedman (Max Stavin), 1–1 (31.43) Aleksis Frelihs (Jan Bajnar), 2–1 (33.48) Elias Omberg (Aleksis Frelihs, Victor Hansen), 2–2 (39.09) Erik Lindefors (Vincent Andersson, Arsenijs Zaicevs).

Tredje perioden: 3–2 (49.14) Elias Omberg (Jan Bajnar, Ludvig Lagerwall), 4–2 (51.28) Aleksis Frelihs (Jan Bajnar, Peter Srobar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Boo: 3-0-2

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Vallentuna Hockey, borta, 9 november

Boo: Wings HC Arlanda, borta, 9 november