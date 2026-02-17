Olofströms Viktor Forsberg matchhjälte mot Bäcken
- Seger för Olofström med 1–0 efter förlängning
- Viktor Forsberg avgjorde för Olofström
- Andra raka segern för Olofström
Det blev seger för Olofström borta mot Bäcken i U20 region syd vår. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom först i förlängningen. Matchhjälte för Olofström blev Viktor Forsberg som gjorde målet.
Resultatet innebär att Bäcken nu har sex förluster i rad.
Bäcken–Olofström – mål för mål
Bäcken har fem förluster och 7–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad.
Med en omgång kvar är Bäcken sist i serien medan Olofström är på femte plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bäcken HC vunnit.
Lördag 21 februari 14.00 möts lagen igen, i Stålhallen.
Bäcken–Olofström 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
U20 region syd vår, Marconihallen
Förlängning: 0–1 (61.28) Viktor Forsberg (Axel Evernäs, Gustav Reinert).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Bäcken: 0-1-4
Olofström: 2-1-2
Nästa match:
Bäcken: Olofströms IK, borta, 21 februari 14.00
Olofström: Bäcken HC, hemma, 21 februari 14.00
