Olofströms Viktor Forsberg matchhjälte mot Bäcken

Seger för Olofström med 1–0 efter förlängning

Viktor Forsberg avgjorde för Olofström

Andra raka segern för Olofström

Det blev seger för Olofström borta mot Bäcken i U20 region syd vår. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom först i förlängningen. Matchhjälte för Olofström blev Viktor Forsberg som gjorde målet.

Resultatet innebär att Bäcken nu har sex förluster i rad.

Bäcken–Olofström – mål för mål

Bäcken har fem förluster och 7–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Bäcken sist i serien medan Olofström är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bäcken HC vunnit.

Lördag 21 februari 14.00 möts lagen igen, i Stålhallen.

Bäcken–Olofström 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 region syd vår, Marconihallen

Förlängning: 0–1 (61.28) Viktor Forsberg (Axel Evernäs, Gustav Reinert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 0-1-4

Olofström: 2-1-2

Nästa match:

Bäcken: Olofströms IK, borta, 21 februari 14.00

Olofström: Bäcken HC, hemma, 21 februari 14.00