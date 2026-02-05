Olofströms starka svit mot Vita Hästen fortsätter

Seger för Olofström med 4–3 mot Vita Hästen

Lowe Knoester avgjorde för Olofström

Andra raka förlusten för Vita Hästen

Vita Hästen har varit lite av ett favoritmotstånd för Olofström. På torsdagen tog Olofström ännu en seger hemma mot Vita Hästen. Matchen i U18 regional syd vår slutade 4–3 (0–1, 3–2, 1–0). Det var Olofströms fjärde raka seger mot just Vita Hästen.

Olofström–Vita Hästen – mål för mål

Ville Emvall gjorde 1–0 till gästande Vita Hästen efter 15 minuter efter förarbete från Henry Fägersjö och Karl Emvall.

I andra perioden var det i stället Olofström som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

15.59 in i tredje perioden fick Lowe Knoester utdelning framspelad av Gunnar Westerlind och avgjorde matchen. Knoester fullbordade därmed lagets vändning.

Karl Emvall gjorde ett mål för Vita Hästen och två assist.

Olofström har två segrar och tre förluster och 12–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vita Hästen har tre vinster och två förluster och 18–17 i målskillnad.

Olofström ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Vita Hästen ligger på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Olofströms IK vunnit.

Olofström tar sig an Troja-Ljungby U18 i nästa match borta söndag 8 februari 12.00. Vita Hästen möter samma dag 13.00 Helsingborg borta.

Olofström–Vita Hästen 4–3 (0–1, 3–2, 1–0)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (15.49) Ville Emvall (Henry Fägersjö, Karl Emvall).

Andra perioden: 1–1 (23.18) Elvin Emilsson (Linus Boman, Troy Leppälä), 1–2 (26.00) Karl Emvall (Victor Lander, Henry Fägersjö), 2–2 (31.35) Elvis Wigh (Alvin Persson Hadelid, Felix Nolsöe), 2–3 (36.40) Milliam Dahlgren (Ville Emvall, Karl Emvall), 3–3 (37.55) Alvin Persson Hadelid (Felix Nolsöe, Elvis Wigh).

Tredje perioden: 4–3 (55.59) Lowe Knoester (Gunnar Westerlind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-0-3

Vita Hästen: 3-0-2

Nästa match:

Olofström: IF Troja-Ljungby, borta, 8 februari 12.00

Vita Hästen: Helsingborg HC Ungdom, borta, 8 februari 13.00