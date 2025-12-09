Olofström bröt förlustsviten – vann mot Borås

Olofström-seger med 5–4 mot Borås

Frederik Rundh matchvinnare för Olofström

Olofströms sjätte seger

Efter fyra förluster i rad för Olofström i U20 region syd herr kom en ljusning. Hemma mot Borås kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Stålhallen slutade 5–4 (2–1, 1–1, 2–2).

Olofström–Borås – mål för mål

Olofström tog ledningen i början av första perioden genom Arvid Boklund.

Borås kvitterade till 1–1 genom Oliver Kristensen efter 13.55.

Efter 19.37 i matchen gjorde Olofström 2–1 genom Viktor Forsberg.

Efter 1.55 i andra perioden slog Mike Westmark till på pass av Anton Lund och gjorde 3–1.

Borås Philip Bertilsson gjorde 3–2 efter 17.29 framspelad av Jakob Leinonen.

Olofström inledde tredje perioden med att göra 4–2 genom Lowe Knoester innan Borås svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Emil Lennartsson för efter 8.11.

I slutminuterna var det dock Olofström som avgjorde. Frederik Rundh gjorde matchavgörande 5–4 efter 13.17, på pass av Gustav Reinert och Vilgot Hansen.

Med en omgång kvar är Olofström på tionde plats i tabellen medan Borås är på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Borås HC med 3–2.

I sista omgången har Olofström Jonstorp borta i Jonstorps Ishall, lördag 13 december 12.00. Borås spelar hemma mot Oskarshamn fredag 12 december 19.30.

Olofström–Borås 5–4 (2–1, 1–1, 2–2)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (4.34) Arvid Boklund (Vilgot Hansen, Gustav Reinert), 1–1 (13.55) Oliver Kristensen (Philip Bertilsson, Isac Petersson), 2–1 (19.37) Viktor Forsberg (Gunnar Westerlind).

Andra perioden: 3–1 (21.55) Mike Westmark (Anton Lund), 3–2 (37.29) Philip Bertilsson (Jakob Leinonen).

Tredje perioden: 4–2 (40.23) Lowe Knoester (Viktor Forsberg), 4–3 (44.03) Elon Winckler (Emil Lennartsson, Jakob Leinonen), 4–4 (48.11) Emil Lennartsson, 5–4 (53.17) Frederik Rundh (Gustav Reinert, Vilgot Hansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 1-0-4

Borås: 1-2-2

Nästa match:

Olofström: Jonstorps IF IshF, borta, 13 december 12.00

Borås: IK Oskarshamn, hemma, 12 december 19.30