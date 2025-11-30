Ö-vik Hockey U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr mot Piteå Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 vann med 4–3 efter förlängning

Neo Lundqvist matchvinnare för Ö-vik Hockey U18

Ö-vik Hockey U18 nu tredje, Piteå Hockey U18 på sjätte plats

Ö-vik Hockey U18 vann på hemmaplan mot Piteå Hockey U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund om matchen:

– Vi gör en riktigt bra match idag, är klart bättre och för spelet stora delar av matchen. Det blir för mycket utvisningar och olyckligtvis släpper vi in 3–2 med 90 sekunder kvar av matchen, men vi kvitterar när det är två sekunder kvar och tar det till förlängning där Övik gör 4–3 i powerplay. En godkänd match och bra insatser av samtliga.

Neo Lundqvist stod för Ö-vik Hockey U18:s avgörande mål 3.51 in i förlängningen.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Ö-vik Hockey U18.

Ö-vik Hockey U18–Piteå Hockey U18 – mål för mål

Ö-vik Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden genom Arvid Nilsson.

Därefter fixade Piteå Hockey U18:s Gustav Olsson och Ville Wimander att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 10.20 i andra perioden slog Vilmer Östman till på pass av Hugo Häggmark och Liam Johansson och kvitterade för Ö-vik Hockey U18.

Hugo Häggmark stod för målet när laget tog ledningen med 1.29 kvar att spela.

Piteå Hockey U18 kvitterade till 3–3 med en sekund kvar att spela på nytt genom Gustav Olsson på passning från Nils Johansson och Max Högdahl. Målet var Gustav Olssons femte i fortsättningsserien i U18 regional norr herr.

I förlängningen tog det 3.51 till Ö-vik Hockey U18 avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Neo Lundqvist, framspelad av Alex Lindahl och Vilmer Östman.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Ö-vik Hockey U18 på tredje plats och Piteå Hockey U18 sist, på sjätte plats.

Ö-vik Hockey U18 tar sig an Sundsvall Hockey U18 i nästa match borta onsdag 3 december 19.30. Piteå Hockey U18 möter Sundsvall Hockey U18 hemma lördag 6 december 16.00.

Ö-vik Hockey U18–Piteå Hockey U18 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Husumhallen

Första perioden: 1–0 (2.42) Arvid Nilsson, 1–1 (13.13) Ville Wimander, 1–2 (16.32) Gustav Olsson (Leo Jonsson, Viggo Lagerbom).

Andra perioden: 2–2 (30.20) Vilmer Östman (Hugo Häggmark, Liam Johansson).

Tredje perioden: 3–2 (58.31) Hugo Häggmark, 3–3 (59.59) Gustav Olsson (Nils Johansson, Max Högdahl).

Förlängning: 4–3 (63.51) Neo Lundqvist (Alex Lindahl, Vilmer Östman).