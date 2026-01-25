Nyström och Virta matchvinnare när Luleå U18 besegrade AIK

Luleå U18 vann med 2–1 mot AIK

Luleå U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Benjamin Nyström avgjorde för Luleå U18

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Luleå U18 i matchen mot AIK i Lulebohallen. Laget vann söndagens match i U18 Nationell norra herr med 2–1 (2–0, 0–0, 0–1).

Segern var Luleå U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Luleå U18–AIK – mål för mål

Luleå U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.30 slog Veeti Virta till. Laget ökade ledningen till 2–0 när Benjamin Nyström fick träff efter förarbete av Jesse Suopanki och Melvin Wande efter 8.59.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

AIK reducerade till 2–1 med 39 sekunder kvar att spela genom Christian Furuvik framspelad av Rasmus Kennlöv och Alfred Ridal. Fler mål än så blev det inte för AIK.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Ulriksdals IP.

I nästa match, lördag 31 januari möter Luleå U18 Brynäs hemma i Coop Norrbotten Arena 12.00 medan AIK spelar borta mot Modo Hockey U18 17.30.

Luleå U18–AIK 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (3.30) Veeti Virta, 2–0 (8.59) Benjamin Nyström (Jesse Suopanki, Melvin Wande).

Tredje perioden: 2–1 (59.21) Christian Furuvik (Rasmus Kennlöv, Alfred Ridal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 4-1-0

AIK: 1-0-4

Nästa match:

Luleå U18: Brynäs IF, hemma, 31 januari 12.00

AIK: Modo Hockey, borta, 31 januari 17.30