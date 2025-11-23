Nyköpings SK 2 U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Åker/Strängnäs HC

Nyköpings SK 2 U18 vann matchen hemma mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra C herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nyköpings SK 2 U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 6–5 (2–4, 3–1, 1–0).

I första perioden var det Åker/Strängnäs HC som spelade bäst. Laget vann perioden med 4–2.

Nyköpings SK 2 U18 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–5.

7.12 in i tredje perioden slog Neo Jansson till på pass av Vilmer Roshamn och Arvid Rosdahl och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 6–5.

Åker/Strängnäs HC:s Rasmus Rosborg stod för fyra poäng, varav tre mål och Oskar Karlsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Neo Jansson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Nyköpings SK 2 U18.

Det här var Nyköpings SK 2 U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Åker/Strängnäs HC:s andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Nyköpings SK 2 med 7–2.

I nästa match möter Nyköpings SK 2 U18 IFK Tumba IK 2 borta på söndag 30 november 15.45. Åker/Strängnäs HC möter Hammarby IF U18 söndag 7 december 13.00 borta.

Nyköpings SK 2 U18–Åker/Strängnäs HC 6–5 (2–4, 3–1, 1–0)

U18 division 1 östra C herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (2.28) Love Kihlberg (Oliver Ström, Edward Edmark), 1–1 (4.50) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson, Alfred Brun), 1–2 (11.32) Jamie Andersson (Gösta Wallin), 2–2 (12.34) Neo Vallin (Neo Jansson, Elton Nyström), 2–3 (17.24) Rasmus Rosborg (Jamie Andersson, Alexander Pajarinen), 2–4 (19.32) Oskar Karlsson (Gösta Wallin, Rasmus Rosborg).

Andra perioden: 2–5 (28.24) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson, Alfred Brun), 3–5 (30.00) Arvid Rosdahl (Neo Jansson, Neo Vallin), 4–5 (31.23) Elton Nyström (Dennis Mann), 5–5 (39.56) Oliver Ström (Olle Kusgård).

Tredje perioden: 6–5 (47.12) Neo Jansson (Vilmer Roshamn, Arvid Rosdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 3-0-2

Åker/Strängnäs HC: 2-0-3

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: IFK Tumba IK 2, borta, 30 november

Åker/Strängnäs HC: Hammarby IF, borta, 7 december