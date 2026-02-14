Nyköping utklassade Brinken på hemmaplan

Seger för Nyköping med 8–2 mot Brinken

Nyköpings Liam Eneman tvåmålsskytt

Andra raka segern för Nyköping

Nyköping dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Brinken i U20 region öst fortsättning herr med hela 8–2 (1–1, 2–0, 5–1).

I och med detta har Brinken fyra förluster i rad.

Liam Eneman tvåmålsskytt för Nyköping

Hugo Glimskog gjorde 1–0 till gästande Brinken efter fem minuters spel efter förarbete av Lucas Shaw. Nyköping kvitterade till 1–1 efter 16.53 när Victor Dahlberg hittade rätt assisterad av Luiz Liljeblad och Simon Valette.

Nyköping gjorde också 2–1 efter 9.15 i andra perioden när Isak Kolsbo hittade rätt på pass av Arvid Nilsson. Liam Eneman gjorde dessutom 3–1 efter 18.50 framspelad av Helmer Dalin och Luiz Liljeblad.

Nyköping tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.04 genom Elliot Olofsson och gick upp till 7–1 innan Brinken svarade.

Slutresultatet blev 8–2 i Nyköpings favör.

Isak Kolsbo och Noah Kolsbo gjorde ett mål och två assist var för Nyköping.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nyköping med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 16 februari. Då möter Nyköping Tyresö Hanviken J20 i Stora Hallen 19.45. Brinken tar sig an Sollentuna hemma 20.10.

Nyköping–Brinken 8–2 (1–1, 2–0, 5–1)

U20 region öst fortsättning herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (5.20) Hugo Glimskog (Lucas Shaw), 1–1 (16.53) Victor Dahlberg (Luiz Liljeblad, Simon Valette).

Andra perioden: 2–1 (29.15) Isak Kolsbo (Arvid Nilsson), 3–1 (38.50) Liam Eneman (Helmer Dalin, Luiz Liljeblad).

Tredje perioden: 4–1 (41.04) Elliot Olofsson (Luiz Liljeblad, Alfred Gustafsson), 5–1 (43.55) Arvid Nilsson (Liam Eneman, Noah Kolsbo), 6–1 (47.18) Liam Eneman (Isak Kolsbo, Noah Kolsbo), 7–1 (50.20) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo, Albin Andersson), 7–2 (50.42) Hugo Glimskog, 8–2 (54.56) Helmer Dalin (Pontus Bergström, Elliot Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

Nyköping: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 16 februari 19.45

Brinken: Sollentuna HC, hemma, 16 februari 20.10