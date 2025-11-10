Nyköping avgjorde i tredje perioden mot Nacka

Nyköping vann med 3–2 mot Nacka

Luiz Liljeblad matchvinnare för Nyköping

Andra raka förlusten för Nacka

Nyköping segrade hemma mot Nacka i U20 region öst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nyköping fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Nyköping, som nu har fyra raka segrar.

Nyköping–Nacka – mål för mål

Första perioden var jämn. Nyköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Arvid Nilsson efter bara 38 sekunder, men Nacka kvitterade genom Otto Gregersen efter 10.27. Efter 13.00 i andra perioden gjorde Nacka 1–2 genom Hugo Mikaelsson.

Nyköping kvitterade till 2–2 genom Jonathan Özdemir med 2.27 kvar att spela av perioden. 10.51 in i tredje perioden slog Luiz Liljeblad till framspelad av Albin Andersson och Helmer Dalin och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Det här var Nyköpings tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nackas femte uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Nyköping på femte plats i tabellen medan Nacka är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Nyköpings HF Ungdom med 3–2.

I nästa match möter Nyköping Tyresö Hanviken J20 hemma och Nacka möter Huddinge hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 13.00.

Nyköping–Nacka 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

U20 region öst herr, Lilla Hallen

Första perioden: 1–0 (0.38) Arvid Nilsson (Helmer Dalin, Albin Andersson), 1–1 (10.27) Otto Gregersen (Erik Ekmark, Arvid Broman).

Andra perioden: 1–2 (33.00) Hugo Mikaelsson, 2–2 (37.33) Jonathan Özdemir (Ossie Liljeblad, Elliot Olofsson).

Tredje perioden: 3–2 (50.51) Luiz Liljeblad (Albin Andersson, Helmer Dalin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-1-1

Nacka: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 15 november

Nacka: Huddinge IK, hemma, 15 november