Nybros starka svit mot Tingsryds AIF J20 fortsätter

Nybro-seger med 4–1 mot Tingsryds AIF J20

Nybros åttonde seger på de senaste nio matcherna

Manfred Åkesson matchvinnare för Nybro

Tingsryds AIF J20 är ett motstånd som verkar passa bra för Nybro. På lördagen tog Nybro ännu en seger borta mot just Tingsryds AIF J20. Matchen i U20 Div 1 C syd vår herr slutade 4–1 (1–1, 1–0, 2–0). Det var Nybros fjärde raka seger mot just Tingsryds AIF J20.

Segern var Nybros åttonde på de senaste nio matcherna.

Tingsryds AIF J20–Nybro – mål för mål

Oskar Rosengren gav Nybro ledningen efter 15.52 efter pass från Andrej Kunc och Erik Gruvhagen. Tingsryds AIF J20 kvitterade när Amir Jafari fick träff på pass av Edvin Degler och Albin Nordström Nordström efter 16.43.

Efter 13.48 i andra perioden nätade Manfred Åkesson på pass av Elias Kubovy och Erik Gruvhagen och gav Nybro ledningen.

1.17 in i tredje perioden satte Hugo Johnsén pucken framspelad av Wille Axenklev och Algot Wiberg och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.40 kvar att spela genom Andrej Kunc framspelad av Albin Sandberg.

U20 Div 1 C syd vår herr är nu färdigspelad. Tingsryds AIF J20 slutar på sjunde plats och Nybro på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nybro Vikings IF vunnit.

Tingsryds AIF J20–Nybro 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (15.52) Oskar Rosengren (Andrej Kunc, Erik Gruvhagen), 1–1 (16.43) Amir Jafari (Edvin Degler, Albin Nordström Nordström).

Andra perioden: 1–2 (33.48) Manfred Åkesson (Elias Kubovy, Erik Gruvhagen).

Tredje perioden: 1–3 (41.17) Hugo Johnsén (Wille Axenklev, Algot Wiberg), 1–4 (58.20) Andrej Kunc (Albin Sandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 1-0-4

Nybro: 4-0-1