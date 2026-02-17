Nybros fina svit fortsätter mot Rydaholm

Nybro vann med 6–0 mot Rydaholm

Nybros sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nybros Ludvig Etzén tvåmålsskytt

Nybro har haft det lätt mot Rydaholm i U20 Div 1 C syd vår herr. Och på tisdagen vann Nybro på nytt – den här gången med hela 6–0 (3–0, 3–0, 0–0) hemma i Liljas Arena. Det var Nybros fjärde raka seger mot Rydaholm.

Segern var Nybros sjunde på de senaste åtta matcherna.

Ludvig Etzén tvåmålsskytt för Nybro

Nybro stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Även i andra perioden var Nybro starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Anton Sjödahl, Joel Falck och Manfred Åkesson.

I tredje perioden höll Nybro i sin 6–0-ledning och vann.

Med en omgång kvar är Nybro på tredje plats i tabellen medan Rydaholm är på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nybro Vikings IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Nybro Tingsryds AIF J20 i Dackehallen 13.15. Rydaholm tar sig an Kalmar hemma 14.00.

Nybro–Rydaholm 6–0 (3–0, 3–0, 0–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (1.18) Ludvig Etzén (Hugo Johnsén, Algot Wiberg), 2–0 (14.52) Ludvig Etzén (Sixten Petermann, Melwin Karlsson-Ljunggren), 3–0 (19.33) Andrej Kunc (Anton Sjödahl, Albin Sandberg).

Andra perioden: 4–0 (29.02) Anton Sjödahl (Oskar Rosengren, Elias Kubovy), 5–0 (29.35) Joel Falck, 6–0 (34.32) Manfred Åkesson (Hugo Johnsén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 4-0-1

Rydaholm: 2-0-3

Nästa match:

Nybro: Tingsryds AIF Utv., borta, 21 februari 13.15

Rydaholm: Kalmar HC, hemma, 21 februari 14.00