Nybro Vikings utklassade KRIF Hockey J18 – seger med 7–0

Nybro Vikings vann med 7–0 mot KRIF Hockey J18

Nybro Vikings sjunde seger på de senaste nio matcherna

Nybro Vikings Vilgot Zetterqvist tvåmålsskytt

Nybro Vikings spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr med hela 7–0 (1–0, 4–0, 2–0).

– En bra genomförd match mot ett ganska blekt motstånd. Men vi gjorde vad vi skulle och tittar framåt, tyckte Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt, efter matchen.

Segern var Nybro Vikings sjunde på de senaste nio matcherna.

Vilgot Zetterqvist tvåmålsskytt för Nybro Vikings

Nybro Vikings tog ledningen efter 19.32 genom Vilgot Zetterqvist assisterad av Max Zettervall.

Även i andra perioden var Nybro Vikings starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Elias Brodin, Tristan Hoberg, Vilgot Zetterqvist och Norton Jonsson.

6.43 in i tredje perioden slog Liam Burgesäter till framspelad av Maksim Zdravevski och James Gustavsson och ökade ledningen.

Nybro Vikings gjorde också 7–0 genom Casper Forsberg efter pass från Wilmer Holmqvist och John Berglycke efter 12.40. Målet var Casper Forsbergs femte i U18 division 1 syd C herr.

Det här betyder att Nybro Vikings är kvar på andra plats och KRIF Hockey J18 stannar sist, på åttonde plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Nybro Vikings IF med 3–1.

I nästa match möter Nybro Vikings Alvesta hemma och KRIF Hockey J18 möter Mörrums GoIS J18 hemma. Båda matcherna spelas söndag 30 november 14.00.

Nybro Vikings–KRIF Hockey J18 7–0 (1–0, 4–0, 2–0)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (19.32) Vilgot Zetterqvist (Max Zettervall).

Andra perioden: 2–0 (22.31) Elias Brodin, 3–0 (26.51) Tristan Hoberg, 4–0 (34.27) Vilgot Zetterqvist (Måns Holgersson, Hugo Gustafsson), 5–0 (39.59) Norton Jonsson (Elias Brodin, Manfred Åkesson).

Tredje perioden: 6–0 (46.43) Liam Burgesäter (Maksim Zdravevski, James Gustavsson), 7–0 (52.40) Casper Forsberg (Wilmer Holmqvist, John Berglycke).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 3-0-2

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Nästa match:

Nybro Vikings: Alvesta SK, hemma, 30 november

KRIF Hockey J18: Mörrums GoIS IK, hemma, 30 november