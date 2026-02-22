Nybro Vikings fina svit håller i sig efter 8–3 mot Mjölby

3–8 (0–1, 1–5, 2–2) blev resultatet när Mjölby och Nybro Vikings möttes i ProTrain Arena på söndagen. I och med detta har Nybro Vikings hela nio raka segrar i U18 division 1 syd B vår.

– Vi vinner en ganska dålig hockeymatch tack vare vår bättre standard och kompetens. Kul med en bra svit som vi jobbar för att förlänga varje match vi spelar, kommenterade Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt.

Kalmar nästa för Nybro Vikings

Ville Diesner och Måns Holgersson gjorde två mål var för Nybro Vikings. Övriga mål för bortalaget gjordes av Tristan Hoberg, Wilmer Holmqvist, Aston Lindahl och Manfred Åkesson.

Det här betyder att Mjölby ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Nybro Vikings på första plats.

När lagen möttes senast vann Nybro med 10–3.

Nästa motstånd för Nybro Vikings är Kalmar. Lagen möts tisdag 24 februari 19.40 i Hatstore Arena.