Nybro ny serieledare efter seger mot Värnamo

Nybro-seger med 5–2 mot Värnamo

Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Casper Forsberg matchvinnare för Nybro

Nybro vände och vann mot Värnamo borta med 5–2 (0–2, 3–0, 2–0) och är ny serieledare i U20 division 1 D syd herr efter elva spelade matcher, två poäng före Kalmar. Värnamo ligger på sjunde plats i tabellen.

Nybros tränare Jonny Ågren tyckte till om matchen:

– Skön seger, som satt hårt inne. Gör en okej första period men ligger under med 2–0. Starkt att komma ut och vända till en seger.

Segern var Nybros fjärde på de senaste fem matcherna.

Boro/Vetlanda nästa för Nybro

Värnamo tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Nybro gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3. Även i tredje perioden var Nybro starkast och gick från 2–3 till 2–5 genom mål av Andrej Kunc och Wilmer Holmqvist och avgjorde matchen.

Nybros Casper Forsberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro Vikings IF med 5–3.

Nästa motstånd för Värnamo är Rydaholm. Lagen möts torsdag 6 november 19.30 i Talavidshallen. Nybro tar sig an Boro/Vetlanda borta lördag 8 november 14.00.

Värnamo–Nybro 2–5 (2–0, 0–3, 0–2)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 1–0 (5.45) Axel Lageskog (Adam Green, Emil Hansson), 2–0 (14.03) Axel Lageskog (Hugo Ljungskog).

Andra perioden: 2–1 (28.34) Ludvig Etzén (Casper Forsberg, Max Zettervall), 2–2 (32.14) Måns Holgersson (Casper Forsberg), 2–3 (37.35) Casper Forsberg (Elias Kubovy).

Tredje perioden: 2–4 (44.11) Andrej Kunc (Oskar Rosengren), 2–5 (55.54) Wilmer Holmqvist (Oskar Rosengren, Anton Sjödahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 1-0-4

Nybro: 4-0-1

Nästa match:

Värnamo: Rydaholms SK, borta, 6 november

Nybro: Boro Vetlanda HC, borta, 8 november