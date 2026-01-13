Nybro utklassade Rydaholm – seger med 14–0

Seger för Nybro med 14–0 mot Rydaholm

Hugo Johnsén avgjorde för Nybro

Rydaholms andra raka förlust

Nybro spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Rydaholm i U20 Div 1 C syd vår herr med hela 14–0 (3–0, 5–0, 6–0).

Rydaholm–Nybro – mål för mål

Nybro spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Nybro starkast och gick från 0–3 till 0–8 tack vare sex raka mål (! ), mål av Andrej Kunc, Wilmer Holmqvist, Erik Gruvhagen, Oskar Rosengren och Algot Wiberg.

Nybro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Måns Holgersson, som gjorde två mål, Elias Kubovy, Anton Sjödahl, Erik Gruvhagen och Romeo Svanholm.

Anton Sjödahl gjorde ett mål för Nybro och fyra assist, Erik Gruvhagen stod för fem poäng, varav två mål, Måns Holgersson gjorde två mål och spelade fram till två mål, Hugo Johnsén gjorde två mål och spelade fram till två mål, Oskar Rosengren gjorde ett mål och två assist och Manfred Åkesson hade tre assists.

Rydaholm har nu två poäng efter fyra spelade matcher medan Nybro har åtta poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nybro Vikings IF vunnit.

I nästa omgång har Rydaholm Kalmar borta i Hatstore Arena, lördag 17 januari 14.10. Nybro spelar hemma mot Tingsryds AIF J20 fredag 16 januari 19.10.

Rydaholm–Nybro 0–14 (0–3, 0–5, 0–6)

U20 Div 1 C syd vår herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (15.01) Hugo Johnsén (Manfred Åkesson, Måns Holgersson), 0–2 (17.37) Hugo Johnsén (Melwin Karlsson-Ljunggren), 0–3 (19.08) Andrej Kunc (Oskar Rosengren, Erik Gruvhagen).

Andra perioden: 0–4 (26.12) Andrej Kunc (Anton Sjödahl), 0–5 (32.30) Wilmer Holmqvist (Måns Holgersson, Manfred Åkesson), 0–6 (34.58) Erik Gruvhagen (Hugo Johnsén, Ludvig Etzén), 0–7 (35.58) Oskar Rosengren (Anton Sjödahl), 0–8 (36.21) Algot Wiberg (Max Häll).

Tredje perioden: 0–9 (40.11) Erik Gruvhagen (Anton Sjödahl, Algot Wiberg), 0–10 (41.06) Måns Holgersson (Melwin Karlsson-Ljunggren), 0–11 (49.43) Anton Sjödahl (Oskar Rosengren, Manfred Åkesson), 0–12 (51.06) Måns Holgersson (Erik Gruvhagen, Romeo Svanholm), 0–13 (51.50) Elias Kubovy (Hugo Johnsén), 0–14 (59.16) Romeo Svanholm (Erik Gruvhagen, Anton Sjödahl).

Nästa match:

Rydaholm: Kalmar HC, borta, 17 januari 14.10

Nybro: Tingsryds AIF Utv., hemma, 16 januari 19.10