Nybro tog ännu en seger – 6–1 mot Tingsryds AIF J20

Nybro vann med 6–1 mot Tingsryds AIF J20

Nybros sjätte seger på de senaste sex matcherna

Erik Gruvhagen med två mål för Nybro

6–1 (3–1, 1–0, 2–0) blev resultatet när Nybro och Tingsryds AIF J20 möttes i Liljas Arena på tisdagen. I och med detta har Nybro hela sex raka segrar i U20 division 1 D syd herr.

– Långt ifrån vår bästa match. Men skönt med tre poäng, kommenterade Nybros tränare Jonny Ågren.

Erik Gruvhagen gjorde två mål för Nybro

Tingsryds AIF J20 tog ledningen i början av första perioden genom Amir Jafari.

Nybro vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen. Efter 3.43 i andra perioden nätade Ludvig Etzén på pass av Oskar Rosengren och Hugo Johnsén och gjorde 4–1. Nybro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Sixten Petermann och Erik Gruvhagen.

Nybros Oskar Rosengren hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nybro på andra plats och Tingsryds AIF J20 på sjätte plats.

Lagen möts igen 18 november i Dackehallen.

Nästa motstånd för Nybro är Kalmar. Lagen möts lördag 18 oktober 14.00 i Hatstore Arena. Tingsryds AIF J20 tar sig an Värnamo hemma tisdag 21 oktober 19.10.

Nybro–Tingsryds AIF J20 6–1 (3–1, 1–0, 2–0)

U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (0.51) Amir Jafari (Axel Loeb), 1–1 (4.52) Andrej Kunc (Wilmer Holmqvist, Elias Kubovy), 2–1 (9.03) Erik Gruvhagen (Anton Sjödahl, Oskar Rosengren), 3–1 (18.48) Albin Sandberg (Elias Kubovy, Andrej Kunc).

Andra perioden: 4–1 (23.43) Ludvig Etzén (Oskar Rosengren, Hugo Johnsén).

Tredje perioden: 5–1 (55.41) Sixten Petermann (Anton Sjödahl, Oskar Rosengren), 6–1 (58.11) Erik Gruvhagen (Albin Sandberg, Måns Holgersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 5-0-0

Tingsryds AIF J20: 2-0-3

Nästa match:

Nybro: Kalmar HC, borta, 18 oktober

Tingsryds AIF J20: Värnamo GIK, hemma, 21 oktober