Nybro tog ännu en seger – 6–1 mot Tingsryds AIF J20
Följ HockeySverige på
Google news
- Nybro vann med 6–1 mot Tingsryds AIF J20
- Nybros sjätte seger på de senaste sex matcherna
- Erik Gruvhagen med två mål för Nybro
6–1 (3–1, 1–0, 2–0) blev resultatet när Nybro och Tingsryds AIF J20 möttes i Liljas Arena på tisdagen. I och med detta har Nybro hela sex raka segrar i U20 division 1 D syd herr.
– Långt ifrån vår bästa match. Men skönt med tre poäng, kommenterade Nybros tränare Jonny Ågren.
Erik Gruvhagen gjorde två mål för Nybro
Tingsryds AIF J20 tog ledningen i början av första perioden genom Amir Jafari.
Nybro vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen. Efter 3.43 i andra perioden nätade Ludvig Etzén på pass av Oskar Rosengren och Hugo Johnsén och gjorde 4–1. Nybro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Sixten Petermann och Erik Gruvhagen.
Nybros Oskar Rosengren hade tre assists.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nybro på andra plats och Tingsryds AIF J20 på sjätte plats.
Lagen möts igen 18 november i Dackehallen.
Nästa motstånd för Nybro är Kalmar. Lagen möts lördag 18 oktober 14.00 i Hatstore Arena. Tingsryds AIF J20 tar sig an Värnamo hemma tisdag 21 oktober 19.10.
Nybro–Tingsryds AIF J20 6–1 (3–1, 1–0, 2–0)
U20 division 1 D syd herr, Liljas Arena
Första perioden: 0–1 (0.51) Amir Jafari (Axel Loeb), 1–1 (4.52) Andrej Kunc (Wilmer Holmqvist, Elias Kubovy), 2–1 (9.03) Erik Gruvhagen (Anton Sjödahl, Oskar Rosengren), 3–1 (18.48) Albin Sandberg (Elias Kubovy, Andrej Kunc).
Andra perioden: 4–1 (23.43) Ludvig Etzén (Oskar Rosengren, Hugo Johnsén).
Tredje perioden: 5–1 (55.41) Sixten Petermann (Anton Sjödahl, Oskar Rosengren), 6–1 (58.11) Erik Gruvhagen (Albin Sandberg, Måns Holgersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Nybro: 5-0-0
Tingsryds AIF J20: 2-0-3
Nästa match:
Nybro: Kalmar HC, borta, 18 oktober
Tingsryds AIF J20: Värnamo GIK, hemma, 21 oktober
Den här artikeln handlar om: