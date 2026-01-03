Nyberg och Olvedal nyckelspelare när Karlskrona vann mot gästande Tingsryd J20

Karlskrona vann med 4–3 mot Tingsryd J20

Simon Olvedal med två mål för Karlskrona

Karlskrona gjorde tre raka mål

Karlskrona vann i NKT Arena mot Tingsryd J20 i U20 region syd topp 6 på lördagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Ville Nyberg gjorde 3–3 (efter 19.15) och Simon Olvedal två minuter senare gjorde 4–3. Matchen slutade 4–3 (0–2, 3–1, 1–0).

Simon Olvedal tvåmålsskytt för Karlskrona

Victor Grundström gav Tingsryd J20 ledningen efter 11.58.

Laget gjorde också 0–2 när Alfred Carlsson hittade rätt framspelad av Valle Lindström efter 19.17.

Karlskrona reducerade dock till 1–2 genom Simon Olvedal tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 1.48 gjorde Tingsryd J20 1–3 genom Alfred Carlsson som gjorde sitt andra mål.

Karlskrona reducerade och kvitterade till 3–3 genom Melcer Swensson och Ville Nyberg.

Redan efter 1.04 i tredje perioden tog Karlskrona ledningen på nytt genom Simon Olvedal efter förarbete från Ville Nyberg och Kevin Johansson. Olvedal fullbordade därmed Karlskronas vändning.

Ville Nyberg gjorde ett mål för Karlskrona och spelade dessutom fram till två mål.

Tingsryd J20 tog hem lagens senaste möte med 4–1 i NKT Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tingsryds AIF Utv vunnit.

Lördag 10 januari spelar Karlskrona borta mot Hanhals 14.30 och Tingsryd J20 mot Helsingborg hemma 14.00 i Dackehallen.

Karlskrona–Tingsryd J20 4–3 (0–2, 3–1, 1–0)

U20 region syd topp 6, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (11.58) Victor Grundström, 0–2 (19.17) Alfred Carlsson (Valle Lindström).

Andra perioden: 1–2 (21.06) Simon Olvedal (Loke Telleborn, Emil Norrtorp), 1–3 (21.48) Alfred Carlsson, 2–3 (36.41) Melcer Swensson (Ville Nyberg, Hampus Ullberg), 3–3 (39.15) Ville Nyberg (Melcer Swensson, Kevin Johansson).

Tredje perioden: 4–3 (41.04) Simon Olvedal (Ville Nyberg, Kevin Johansson).

Nästa match:

Karlskrona: Hanhals IF, borta, 10 januari 14.30

Tingsryd J20: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 10 januari 14.00