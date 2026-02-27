Ny seger för Visby/Roma mot favoritmotståndet

Visby/Roma vann med 7–0 mot Grums

Visby/Romas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Bjurström matchvinnare för Visby/Roma

Visby/Roma har haft det lätt mot Grums i hockeyettan södra. Och på fredagen vann Visby/Roma på nytt – den här gången med hela 7–0 (1–0, 2–0, 4–0) hemma i Visby Ishall. Det var Visby/Romas sjätte raka seger mot Grums.

Det här var Visby/Romas åttonde nolla den här säsongen.

Segern var Visby/Romas sjätte på de senaste sju matcherna.

Huddinge nästa för Visby/Roma

Alexander Bjurström gav Visby/Roma ledningen efter 17.50 framspelad av Lucas Ramberg och Daniel Gunnarsson.

Efter 9.51 i andra perioden nätade Andreas Thelander på pass av Hampus Engman och Daniel Gunnarsson och gjorde 2–0. Lucas Jidenius gjorde dessutom 3–0 efter 13.38 framspelad av Alexander Bjurström och Daniel Carlqvist.

Visby/Roma fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Carl Sjöberg, Erik Rainersson, Daniel Gunnarsson och Noa Lindqvist-Muci.

Daniel Gunnarsson gjorde ett mål för Visby/Roma och spelade dessutom fram till två mål.

Med en omgång kvar är Visby/Roma på femte plats i tabellen medan Grums är på 20:e plats. Visby/Roma var nia i tabellen för 23 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Visby/Roma med 5–0.

Lördag 28 februari 16.00 möter Visby/Roma Huddinge borta i Björkängshallen medan Grums spelar borta mot Hanviken.

Visby/Roma–Grums 7–0 (1–0, 2–0, 4–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (17.50) Alexander Bjurström (Lucas Ramberg, Daniel Gunnarsson).

Andra perioden: 2–0 (29.51) Andreas Thelander (Hampus Engman, Daniel Gunnarsson), 3–0 (33.38) Lucas Jidenius (Alexander Bjurström, Daniel Carlqvist).

Tredje perioden: 4–0 (40.27) Noa Lindqvist-Muci (Hugo Ollila, Andreas Thelander), 5–0 (42.14) Carl Sjöberg (Max Wahlgren, Hugo Ollila), 6–0 (51.53) Erik Rainersson (Karl Påhlsson, Elias Lindström), 7–0 (58.45) Daniel Gunnarsson (Joel Wahlgren, Max Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-1-0

Grums: 0-0-5

Nästa match:

Visby/Roma: Huddinge IK, borta, 28 februari 16.00

Grums: Hanvikens SK, borta, 28 februari 16.00