Ny seger för Vännäs U18 mot drömmotståndet

Vännäs U18 vann med 6–1 mot Clemensnäs U18

Vännäs U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Simon Rösnäs matchvinnare för Vännäs U18

Clemensnäs U18 har varit lite av ett drömmotstånd för Vännäs U18. På fredagen tog Vännäs U18 ännu en seger borta mot Clemensnäs U18. Matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr slutade hela 6–1 (3–0, 2–1, 1–0). Det var Vännäs U18:s tionde raka seger mot just Clemensnäs U18.

Segern var Vännäs U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Umeå Hockeyklubb U18 nästa för Vännäs U18

Vännäs U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Vännäs U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Simon Rösnäs och Christian Cernikas.

Clemensnäs U18 reducerade dock till 1–5 genom Filip Lööf med 1.37 kvar att spela av perioden.

9.03 in i tredje perioden nätade Vännäs U18:s Raitis Riekstins återigen och ökade ledningen.

Vännäs U18:s Christian Cernikas stod för tre poäng, varav ett mål.

I tabellen innebär det här att Vännäs U18 nu ligger på andra plats i tabellen. Clemensnäs U18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vännäs HC vunnit.

I nästa omgång har Clemensnäs U18 SK Lejon U18 hemma i Kopparhallen, fredag 27 februari 19.15. Vännäs U18 spelar hemma mot Umeå Hockeyklubb U18 tisdag 24 februari 19.30.

Clemensnäs U18–Vännäs U18 1–6 (0–3, 1–2, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (3.14) Raitis Riekstins (Emil Renström, Christian Cernikas), 0–2 (4.33) Simon Rösnäs (Kevin Wennberg, Helmer Forsström), 0–3 (19.53) Viktor Brännström (Christian Cernikas, Anton Nilsson).

Andra perioden: 0–4 (21.48) Simon Rösnäs (Kevin Wennberg, Vilmer Drottz), 0–5 (33.54) Christian Cernikas (Anton Nilsson, Filip Nygren), 1–5 (38.23) Filip Lööf (Max Hofverberg).

Tredje perioden: 1–6 (49.03) Raitis Riekstins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 2-0-3

Vännäs U18: 4-1-0

Nästa match:

Clemensnäs U18: SK Lejon, hemma, 27 februari 19.15

Vännäs U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 24 februari 19.30