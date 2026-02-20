Ny seger för Valbo HC 2 mot drömmotståndet

Valbo HC 2-seger med 10–1 mot Sandviken

Valbo HC 2:s Liam Hård tremålsskytt

Valbo HC 2:s fjärde seger för säsongen

Sandviken har varit lite av ett drömmotstånd för Valbo HC 2. På fredagen tog Valbo HC 2 ännu en seger hemma mot Sandviken. Matchen i U18 division 1 västra A vår slutade hela 10–1 (2–1, 3–0, 5–0). Det var Valbo HC 2:s fjärde raka seger mot just Sandviken.

Liam Hård tremålsskytt för Valbo HC 2

Liam Hård gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Albin Radeskog 2, Oskar Sundström 2, Noa Göterfors, Sixten Kjellin och Joel Thyr, enda målskytt för Sandviken blev Walter Näslund Lundell.

Valbo HC 2 har tre segrar och två förluster och 21–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sandviken har en vinst och fyra förluster och 10–40 i målskillnad.

Valbo HC 2 stannar därmed på femte plats och Sandviken sist, på sjunde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Valbo HC:2 vunnit.

Nästa motstånd för Valbo HC 2 är Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Lagen möts söndag 22 februari 13.00 i NickBack Arena. Sandviken tar sig an Gävle hemma söndag 1 mars 11.40.

Valbo HC 2–Sandviken 10–1 (2–1, 3–0, 5–0)

U18 division 1 västra A vår, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (0.15) Oskar Sundström (Sixten Kjellin, Noa Göterfors), 1–1 (0.57) Walter Näslund Lundell (Liam Sellström-Nilsson), 2–1 (1.38) Liam Hård (Ture Forsberg, Alfred Lenning).

Andra perioden: 3–1 (22.38) Liam Hård (Alfred Lenning), 4–1 (28.21) Oskar Sundström (Alfred Lenning, Noa Göterfors), 5–1 (39.49) Albin Radeskog (Alfred Lenning).

Tredje perioden: 6–1 (41.34) Noa Göterfors (Adam Ögren, Sixten Kjellin), 7–1 (49.38) Sixten Kjellin (Noa Göterfors), 8–1 (50.27) Joel Thyr (Adam Ögren, Vincent Åhrman), 9–1 (54.29) Liam Hård (Alfred Lenning, Albin Radeskog), 10–1 (58.18) Albin Radeskog (Sixten Kjellin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Sandviken: 1-0-4

Nästa match:

Valbo HC 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 22 februari 13.00

Sandviken: Gävle GIK, hemma, 1 mars 11.40