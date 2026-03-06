Ny seger för Utah Mammoth mot drömmotståndet

Utah Mammoth segrade – 3–0 mot Philadelphia

Nick Schmaltz avgjorde för Utah Mammoth

Andra raka segern för Utah Mammoth

Utah Mammoth fortsätter att vinna mot Philadelphia i NHL. På fredagen segrade Utah Mammoth på nytt – den här gången med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0) borta i Xfinity Mobile Arena. Det var Utah Mammoths fjärde raka seger mot Philadelphia.

Philadelphia–Utah Mammoth – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.38 in i andra perioden gjorde Utah Mammoth 1–0 genom Nick Schmaltz assisterad av Dylan Guenther och Sean Durzi. Efter 8.03 i andra perioden slog Clayton Keller till framspelad av Dylan Guenther och gjorde 0–2.

Utah Mammoth gjorde också 0–3 genom Michael Carcone på passning från Kevin Stenlund och John Marino efter 18.12 i tredje perioden.

Lagens första möte för säsongen vann Utah med 5–4 efter förlängning .

I nästa match möter Philadelphia Pittsburgh borta på lördag 7 mars 23.30. Utah Mammoth möter Columbus söndag 8 mars 01.00 borta.

Philadelphia–Utah Mammoth 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Andra perioden: 0–1 (21.38) Nick Schmaltz (Dylan Guenther, Sean Durzi), 0–2 (28.03) Clayton Keller (Dylan Guenther).

Tredje perioden: 0–3 (58.12) Michael Carcone (Kevin Stenlund, John Marino).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Philadelphia: Pittsburgh Penguins, borta, 7 mars 23.30

Utah Mammoth: Columbus Blue Jackets, borta, 8 mars 01.00