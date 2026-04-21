Uppgifter: Jagas av Leksand och AIK

27-årige Kim Johansson ser ut att vända hem till Sverige. Enligt NSD jagas backen av Leksand, AIK och Kalmar.

Redan i slutet av januari tog den andra säsongen i Finland slut för Kim Johansson. Men höftoperationen som då genomfördes verkar se till att han är redo till säsongsstart 2026/27.

När NSD nu kommer med uppgifter om potentiella destinationer för Björklövens tidigare back är det åtminstone så det låter. Och när det kommer till att just hitta en ny klubb verkar inte 27-åringen få några problem. Tidningen uppger nämligen att Leksand, AIK och Kalmar finns med i leken.

Familjen vill hem till Sverige

I de två förstnämnda klubbarnas fall handlar det om intresse för en roll i vad som ser ut att bli en nysatsning upp mot SHL. Kalmar förbereder på sitt håll för en ny huvudtränaren efter att man överraskat alla i Hockeyallsvenskan 2025/26. Där ska det finnas ett bud på bordet till Kim Johansson, vars familj vill hem till Sverige.

Den Luleå-fostrade backen med 44 SHL-matcher på sitt CV, lämnade Björklöven 2024. Första året i finska Liiga gav 32 poäng, inklusive fem i kvalet som räddade kvar Jukurit i högstaligan. Innan skadan den gångna säsongen stod Johansson för ytterligare 15 poäng.

