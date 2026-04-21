Skyttekungen klar för VIK: ”Känns helt rätt”

Liam Engström är klar för Västerås. Foto: Patric Söderström / Bildbyrån

Västerås presenterar ytterligare ett nyförvärv. In i truppen kommer forwarden Liam Engström.

– Liam är en hårt jobbande forward som även kan sätta dit puckarna när tillfället ges. Det är väldigt roligt att få hem en lokal spelare som har haft en så pass fin utveckling under sina två första seniorsäsonger. Nu hoppas vi att han ska växa in i den hockeyallsvenska kostymen kommande säsong, säger assisterande tränaren Stefan Holmgren till klubbens sajt.

Engström kommer senast från spel i Karlskrona. I Hockeyettan stod forwarden noterad för 38 poäng (23+15) på 38 matcher. Nu tar han klivet upp till Hockeyallsvenskan och får där återvända till klubben han gjorde sina första junior år i.

– Det känns väldigt spännande att få återvända till Västerås och Rocklundaområdet där man har spenderat mycket tid genom åren. Jag tycker den här omstarten med ”Poppe” och Stiffen” känns helt rätt och jag vill verkligen vara en del av den, berättar 21-åringen.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

Source: Liam Engström @ Elite Prospects