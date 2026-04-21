Från en dag till en annan fick Jesper Ollas en nyckelroll i Leksand. Nu öppnar den 41-årige sportchefen upp om turerna och hur han vill bygga sin grund i Dalarna.

Jesper Ollas är nu den som ska bygga ”nya Leksand”. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jesper Ollas ”kastades” under säsongen in i rollen som sportchef i Leksand. Då i ett läge där laget låg sist och allt talade för kvalspel. Nu ska han bygga ett nytt lag som kommer tillbringa kommande säsong i Hockeyallsvenskan och där fansen näst intill kräver att man ska vara ett topplag som slåss om att ta sig tillbaka till SHL.

– Klart att det gick många tankar. Samtidigt blev jag snabbt nyfiken och intresserad av vad det skulle innebära, svarar Jesper Ollas då hockeysverige.se träffar honom för en intervju och frågar hur tankarna gick då frågan kom upp om han kunde tänka sig att ersätta Thomas Johansson som sportchef i Leksand.

– Under tiden jag har jobbat med juniorer har jag alltid haft i bakhuvudet om jag kommer vilja ta något kliv längre fram i livet. Och vad är det klivet skulle vara, om det till exempel skulle vara en sportchefsroll eller om jag kommer fortsätta med juniorer så länge jag håller på med hockey?

– Någonstans hade jag landat i innan att jag en dag vill testa en större utmaning. Det här kanske är nästa steg i det.

– Det blev sedan naturligt att gör det här när jag fick möjligheten. Tror klubben på mig i den här rollen och jag ville ta det steget… Visserligen gick det lite för fort och det var inte så att jag hade hunnit planera någonting.

Blev det från en dag till den annan?

– Mer eller mindre. Man hade pratat lite löst med mig innan ”Kommer du den dagen Thomas slutar vara intresserad?”. Då har jag slängt ur mig ”Klart att jag kommer vara det, men jag vill gärna vara förberedd då.”

– Kanske att jag skulle fått jobba ännu närmare under hans sista tid i klubben eller liknande, om han var ”fine” med det. Det var vad jag svarade då, men i ställer gick allt väldigt fort.

”Jag hamnade mellan styrelsen och Thomas”

Du kom in i ett prekärt läge där Leksand kändes klara för kval, tvekade du någon gång att och kände att du ville vänta och se hur det skulle gå för laget?

– Klart att jag vände och vred på tanken. Jag ska inte säga att jag hade svårt att sova, men det gick några tankar, en period ungefär varje minut åt det i det vakna livet, säger Jesper Ollas med ett lätt skratt och fortsätter:

– ”Skulle jag göra det här eller inte?” Sedan var tiden ganska kort i det, men jag kände vad hade vi egentligen att förlora och Leksand ville ha hjälp så vi kör.

– Först var det en tillförordnad modell. Då kunde jag först prova det. När jag satte mig på den nya kontorsstolen, ”vad har jag gett mig in på”, den tanken slog mig också.

Leksands sparkade sportchef Thomas Johansson.

Jesper Ollas och Thomas Johansson hade jobbat nära varandra under många år, vilket också gjorde hela situationen speciell.

– Klart att det var en väldigt konstig situation och en jätteskum känsla. Jag visste att det var så här det kunde fungera, men ändå en konstig situation när allt gick så snabbt och jag inte riktigt var där ännu.

– Det var såklart inte helt ömsesidigt att det skulle bli så här och jag hamnade lite mellan vår styrelse och vad Thomas ville. Jag försökte låta dom reda ut den biten och när Thomas hade flyttat ut så flyttade jag in. Klart att det då kändes väldigt konstigt på ett sätt.

Första åtgärden: Plocka in Mattias Ritola

En av hans första åtgärder i nya rollen var att plocka in Mattias Ritola i tränarstaben.

– Det beslutet var mitt fullt ut även om han varit med innan också. Jag hade pushat även till Thomas att jag trodde Mattias skulle vara bra där och en bra hjälp när det gick knackigt.

– Sedan har han även varit otroligt betydelsefull för mig på juniorsidan så jag vet värdet av att han var där har varit superhögt. I den situationen klubben var i, vart behövde vi då rikta alla resurser vi kunde? Det var såklart mot vårt A-lag.

– Att ta hjälp av Ritola även i A-laget hade jag och Thomas pratat om redan innan. När jag kom in ville jag få in honom fullt ut.

Leksands tränare Johan Hedberg, Niklas Persson och Mattias Ritola.

Kan du se någon nyckel till varför Leksand inte lyckades hålla sig kvar i SHL?

– Det finns lite nycklar man kan titta på. Det är klart att vi i grund och botten hade en budget som var bland dom lägsta i SHL. Vi hade en trupp som var förväntad att vara i botten av tabellen. Det är en del, och då såklart ganska stor del.

– Sedan var det nyckeldelar som inte föll på plats. Till exempel powerplay som är en jätteviktig del. Målvaktsspelet skulle jag inte vilja säga var ett problem, men klart att det var lite hattigt med skador och att man tog in Filip (Larsson) och flyttade på Jakob (Hellsten). Det var lite delar där som inte var helt stabilt hela säsongen och som påverkade till en viss del.

– Kapaciteten på laget, på vissa spelare fick man ut det bra och på andra inte. Man hade behövt ha ett högre utslag på allas kapaciteter över hela säsongen.

Påverkades laget mycket av att man inte hade en tillräckligt bred trupp?

– Vi var väldigt känsliga för skador. När ”Mackan” Gidlöf och ”Linkan” (Mikael Lindqvist) gick sönder, visserligen var det bara två spelare, blev det ganska kännbart för gruppen under den perioden.

– Definitivt också bredden och det är också vad man tappar när man kanske inte har en större budget. Då blir det att man bara får förlita sig på några. Går någon då sönder blir man ganska sårbar.

Ollas grund: ”Känns som att alla vill vara kvar”

Nu blir det Hockeyallsvenskan, var lägger du grunden i det lagbygget?

– Vi vill gärna bygga en grund och stomme med spelare som fanns här förra säsongen. Det finns både hockeyspelare och karaktärer som skulle betyda mycket för oss om dom ville fortsätta och som vi har jobbat på. Några av dom har skrivit på redan medan vi fortfarande sitter och diskuterar med några andra.

– Där har vi en bra stomme med svenska spelare som vi känner att vi vill bygga runt. Gärna med någon förankring med Leksand, vilket vi tycker vi är viktigt då det kommer till karaktären.

– Sedan behöver vi hitta en hel del spets framåt. Vi har två bra målvakter klara, vilket känns bra (Marcus Gidlöf, Robin Christoffersson). Målvaktsspelet är viktigt så målvaktsparet känns bra och stabilt för oss.

– Framför allt behöver vi hitta killar som vill utvecklas vidare i karriären. Det är en ganska viktig del. Visst kommer vi behöva en balans mellan lite rutin och ung hunger, men det är viktigare att vi känner att det finns möjligheter att utveckla spelare.

Marcus Gidlöf och Robin Christoffersson.

Givetvis påverkas spelarbudgeten rejält i och med degraderingen till Hockeyallsvenskan.

– Klart att den påverkas på ett sätt att den blir lägre. Det är inga konstigheter i det. Budgeten jag får från klubben att jobba med är den jag har, utgår ifrån och försöker göra så bra jag kan med.

När du pratat med spelare utanför Leksands IF, hur har responsen varit för att komma hit och spela i Hockeyallsvenskan?

– Både och. Klart att vi siktar ganska högt på spelare vi kontaktar. Då är det oftast spelare som vill vänta och se om dom kan hamna i SHL. Alla kanske inte vill ge ett svar idag utan först vill se vad det finns för möjligheter i SHL innan man tittar på Hockeyallsvenskan.

– Samma sak är det med spelare från andra länder som jag sitter och pratar med. Man får ibland ett svar att det kan vara intressant, men man vill vänta och se vad som kommer från SHL och andra ligor i Europa eller tillexempel AHL.

Hur är känslan hos spelarna i förra säsongens trupp, är dom öppna för att kavla upp ärmarna och jobba vidare i Leksand?

– Folk vill vara kvar och verkligen hjälpa Leksand tillbaka eller göra en bra säsong för Leksand i Hockeyallsvenskan, men också för att bygga upp något på sikt som gör att vi tar oss tillbaka.

– Däremot är det också tufft för spelarna. Många av dom har en bra kapacitet och säkert kan vänta ut och till slut få ett SHL-kontrakt. Då är det upp till dom att värdera vad det blir för roll i ett sådant lag. ”Är det värt det för mig kontra vad jag får för roll i Leksand?”. Vara kvar i något man känner mycket för.

– Alla sitter på olika situationer i ålder, livet, kapacitetsmässigt, boende, familjefrågor och allt möjligt. Genuint tycker jag att det känns som att alla egentligen vill vara kvar.

Stänger inte dörren för en fjärde tränare: ”Diskuterar”

På tal om karaktärer, hur är statusen på Jon Knuts?

– Han mår helt okej och har nu gjort sin operation så honom har vi kontakt med. Jon är en stor profil för Leksands IF, men han vill känna hur den här skadan ter sig. Hur den påverkar honom och hans framtida liv.

Med tanke på vad du berättar måste en spelare så som Jon Knuts vara viktig i den grund ni vill bygga?

– Karaktärer är viktigt att ha kvar, men just i Jons fall är det lite hur han själv känner kring sin skada efter operationen.

Örjan Lindmark.

Johan Hedberg, Niklas Persson, Mattias Ritola och Alexander Millner, har ni satt att det är så här tränarstaben kommer att se ut eller finns det utrymme att göra något där?

– Vi har satt det vi har. Klart att vi alltid tittar på om det är något vi behöver lägga till eller om vi är nöjda. Jag är nöjd med tränarstaben som den är och det är ingen som kommer försvinna.

– Det är mer om vi behöver ha in en mer resurs på något sätt, men det generella är att vi har en stab som jag är väldigt nöjd med just nu.

Försvarsspelet var till och från inte optimalt förra säsongen och en av Johan Hedbergs kompisar är som bekant Örjan Lindmark som den här säsongen var assisterande tränare i ett Lillehammer som har en tuff ekonomisk situation.

– Jag kommer inte nämna några namn, men det är ändå den rollen vi diskuterar. Om vi behöver ha en extra resurs in som har erfarenhet av backarna.

Hyllar junioren: ”Hade kunnat vara med i SHL”

Den senaste spelaren Leksand presenterade var junioren Jonas Lagerberg Hoen. En spelare Jesper Ollas hoppas mycket på.

– Han kommer vara spännande för er att följa. Nu är det jättesynd att han missat nästan en hel säsong, men den killen hade en fruktansvärt fin start på förra säsongen.

– Jag tror att han hade kunnat vara med en hel del matcher i SHL redan förra säsongen om han hade varit hel.

– Han är en sådan kille som sitter på något speciellt i sättet att skapa chanser och göra mål. Han har en spetsegenskap i det, vilken är en sådan egenskap som gör att han är intressant för många klubbar i sommarens draft.

Tror du vi få se bröderna Lagerberg Hoen spela tillsammans i Leksand i framtiden?

– Det vet man aldrig. Två jättebra spelare. Nu vet vi att Jonas kommer vara här och Lucas är en jätteduktig hockeyspelare.

Leksands Jonas Lagerberg-Hoen.

”Det kommer vara en jättehög prioritet på det”

Du är ny på tjänsten, hur har första tiden varit?

– Omtumlande såklart. Det som känts jätte, jättebra är allt folk jag har runtomkring mig. Johan och teamet supportar mig i allt.

– Niklas Persson har lång tidigare erfarenhet av att vara sportchef. Han hjälper till jättemycket och är ett bollplank åt mig.

– Dom som jobbar uppe på kontoret, Christer Siik och Petter Carnbro finns också med och hjälper mig. På så sätt får jag ett väldigt fint stöd i det jag kan göra och gör att jag kan fokusera på rätt saker och inte behöver dra i allt.

Hur viktig är just Niklas Persson för dig i rollen som sportchef med tanke på hans erfarenheter?

– ”Pajen” är en väldig trygghet för mig. Ställer jag frågan hur han hade tänkt i den här situationen. ”Så här tänker jag, hade du gjort något annorlunda eller tycker du jag är rätt ute på det?” får jag veta hur han ser på det.– När jag får något intresse för en spelare skickar jag det till ”Pajen”, men också till övriga ledare och ber dom titta på spelarna och ge mig deras syn.

– Jag får jättebra hjälp med både video, scouting av spelare och allmänna frågor i min roll.

Vad blir Leksands målsättning kommande säsong?

– Målsättningen kommer vi sätta under säsongen med vår trupp. Det jag framför allt tycker kommer vara otroligt viktigt är att jag vill sätta en daglig verksamhet som utvecklar våra spelare. Det kommer vara en jättehög prioritet på det från mig eftersom jag är fast besluten med att om vi nu inte har högsta medlen så ska vi kunna göra bra saker med hur vi utvecklar spelare och bedriver saker varje dag.

– Oavsett om man är i SHL, Hockeyallsvenskan eller Hockeyettan är det vad som är viktigt i hur vi som klubb mår, hur man tar kliv och kan vara med i toppen och utmana i serierna man är med i.

– Göra rätt saker med spelarna i vardagen man är i, avslutar Jesper Ollas.

