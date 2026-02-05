Ny seger för Tingsryd mot Oskarshamn

Seger för Tingsryd med 6–3 mot Oskarshamn

Tingsryds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Axel Mauldin gjorde två mål för Tingsryd

Oskarshamn är lite av ett drömmotstånd för Tingsryd. På torsdagen vann Tingsryd på nytt – den här gången borta i Be-Ge Hockey Center. Matchen i U18 regional syd vår slutade 6–3 (2–0, 3–2, 1–1). Det var Tingsryds åttonde raka seger mot Oskarshamn.

Segern var Tingsryds fjärde på de senaste fem matcherna.

Eddie Paulsson blev matchvinnare

Carl Rasmusson gav Tingsryd ledningen efter 5.22 med assist av Nils Lundmark och Alexis Storck. 0–2 kom efter 7.22 när Arvid Ericsson fick träff efter förarbete av Nils Lundmark och Axel Ottosson Knuuttila.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–5.

12.06 in i tredje perioden nätade Oskarshamns Noah Lundh och reducerade. Men mer än så orkade Oskarshamn inte med. Tingsryd punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.04 kvar att spela genom Hugo Walden efter förarbete från Ville Clarberg och Axel Mauldin. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Axel Mauldin gjorde två mål för Tingsryd och spelade fram till ett mål och Nils Lundmark hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Tingsryd nu ligger på tredje plats i tabellen. Oskarshamn fortfarande leder serien, en poäng före Karlskrona.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Tingsryds AIF vunnit.

Lagen möts igen i nästa match, i Dackehallen söndag 8 februari 14.00.

Oskarshamn–Tingsryd 3–6 (0–2, 2–3, 1–1)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (5.22) Carl Rasmusson (Nils Lundmark, Alexis Storck), 0–2 (7.22) Arvid Ericsson (Nils Lundmark, Axel Ottosson Knuuttila).

Andra perioden: 0–3 (23.02) Axel Mauldin (Alexis Storck, Nils Lundmark), 1–3 (27.04) Emil Boberg (Damian Lagerqvist), 1–4 (34.46) Eddie Paulsson (Fabian Nilsson, Emil Hansen), 2–4 (35.32) Axel Flink (Dante Olheden, Malte Gustavsson), 2–5 (38.00) Axel Mauldin (Eddie Paulsson, Theus Thomasson).

Tredje perioden: 3–5 (52.06) Noah Lundh, 3–6 (58.56) Hugo Walden (Ville Clarberg, Axel Mauldin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-1-2

Tingsryd: 4-0-1

Nästa match:

Oskarshamn: Tingsryds AIF, borta, 8 februari 14.00

Tingsryd: IK Oskarshamn, hemma, 8 februari 14.00