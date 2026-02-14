Ny seger för Sundsvall mot drömmotståndet

Seger för Sundsvall med 5–1 mot Sollentuna

Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rasmus Dahlqvist gjorde två mål för Sundsvall

Sundsvall fortsätter att ha det lätt mot Sollentuna i hockeyettan norra. På lördagen vann Sundsvall på nytt – den här gången med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) hemma i Brandcode Center. Det var Sundsvalls fjärde raka seger mot Sollentuna.

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Sundsvalls Rasmus Dahlqvist tvåmålsskytt

Hugo Bergendal gjorde 1–0 till Sundsvall efter 9.38 med assist av Jonathan Lidman och Emil Lindblom.

Efter 1.53 i andra perioden gjorde Sundsvall 2–0 genom Rasmus Dahlqvist.

Sollentuna reducerade dock till 2–1 genom Ture Edvardsson tidigt i perioden av perioden.

Sundsvall gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Rasmus Dahlqvist och Fabian Westling Alm.

7.10 in i tredje perioden satte Elliot Sigrell pucken och ökade ledningen.

Onsdag 18 februari 19.00 möter Sundsvall Clemensnäs borta i Kopparhallen medan Sollentuna spelar borta mot Surahammar.

Sundsvall–Sollentuna 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (9.38) Hugo Bergendal (Jonathan Lidman, Emil Lindblom).

Andra perioden: 2–0 (21.53) Rasmus Dahlqvist (Mathias Wikudd, Ludvig Westerlund), 2–1 (24.31) Ture Edvardsson (Pelle Ringström, Lukas Paulsson), 3–1 (32.10) Rasmus Dahlqvist (Mathias Wikudd, Ludvig Westerlund), 4–1 (32.55) Fabian Westling Alm (Karl Pettersson, Nils Nordh).

Tredje perioden: 5–1 (47.10) Elliot Sigrell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

Sundsvall: Clemensnäs HC, borta, 18 februari 19.00

Sollentuna: Surahammars IF, borta, 18 februari 19.00