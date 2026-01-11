Ny seger för Sunderby SK U18 mot favoritmotståndet

Sunderby SK U18-seger med 3–2 mot SK Lejon U18

John Öhrling matchvinnare för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 nu tredje, SK Lejon U18 på sjätte plats

Sunderby SK U18 fortsätter att vinna mot SK Lejon U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. På söndagen segrade Sunderby SK U18 på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 1–0, 2–2) hemma i Sunderby Ishall. Det var Sunderby SK U18:s åttonde raka seger mot SK Lejon U18.

Sunderby SK U18–SK Lejon U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 10.12 in i andra perioden som Sunderby SK U18 tog ledningen genom Anton Lauri på passning från Axel Johansson och John Öhrling.

SK Lejon U18 kvitterade till 1–1 genom Eddie Furtenback i början av tredje perioden i tredje perioden.

Sunderby SK U18 tog ledningen på nytt genom Emil Hezekielsson efter 2.58 i tredje perioden.

SK Lejon U18 kvitterade till 2–2 genom Conrad Nilzon efter 9.34 av perioden.

Sunderby SK U18 kunde dock avgöra till 3–2 efter 11.28 i tredje perioden genom John Öhrling.

Det här betyder att Sunderby SK U18 nu ligger på tredje plats i tabellen och SK Lejon U18 är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 29 januari i Skellefteå Kraft Arena.

Sunderby SK U18 tar sig an Piteå Hockey U18 i nästa match borta torsdag 15 januari 19.30. SK Lejon U18 möter Umeå Hockeyklubb U18 hemma tisdag 13 januari 19.15.

Sunderby SK U18–SK Lejon U18 3–2 (0–0, 1–0, 2–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (30.12) Anton Lauri (Axel Johansson, John Öhrling).

Tredje perioden: 1–1 (41.08) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Filip Forsell), 2–1 (42.58) Emil Hezekielsson (Noel Ström, Gustav Apelqvist), 2–2 (49.34) Conrad Nilzon (Max Lundström, Conrad Hedblad), 3–2 (51.28) John Öhrling (Axel Johansson, Noel Ström).

Nästa match:

Sunderby SK U18: Piteå HC, borta, 15 januari 19.30

SK Lejon U18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 13 januari 19.15