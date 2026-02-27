Sollefteå U18 besegrade Nälden/Östersund U18 och toppar nu tabellen

Sollefteå U18 vann med 6–0 mot Nälden/Östersund U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Sollefteå U18:s Olle Nordvall tvåmålsskytt

Sollefteå U18 slog Nälden/Östersund U18 hemma med 6–0 (2–0, 2–0, 2–0) och är ny serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr efter 14 spelade matcher, en poäng före Kovland. Kovland har dessutom en match mer spelad. Nälden/Östersund U18 ligger på sjunde plats i tabellen.

Sollefteå U18 vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Nälden/Östersund U18.

I och med detta har Sollefteå U18 hela 14 raka segrar i U18 division 1 norra B fortsättning herr och behöver fyra segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Melvin Linder blev matchvinnare

Sollefteå U18 tog ledningen efter 9.51 genom Melvin Linder med assist av Olle Karolin och Olle Nordvall. 2–0 kom efter 19.18 genom Adrian Björkqvist assisterad av Olle Nordvall och Max Kjellsson.

Efter 1.31 i andra perioden nätade Jimmy Bergius framspelad av Adrian Björkqvist och gjorde 3–0. Olle Nordvall gjorde dessutom 4–0 efter 2.51 på pass av Loke Johansson och Melvin Linder.

8.25 in i tredje perioden nätade Sollefteå U18:s Totti Örnebjörk på pass av Gustav Persson och Jimmy Bergius och ökade ledningen. Efter 19.07 gjorde Olle Nordvall också 6–0 på straff.

Olle Nordvall gjorde två mål för Sollefteå U18 och två målgivande passningar.

Det här var fjärde mötet mellan Sollefteå U18 och Nälden/Östersund U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

Lördag 28 februari spelar Sollefteå U18 borta mot Tegs SK U18 12.15 och Nälden/Östersund U18 mot AIK-Hockey Härnösand U18 hemma 16.00 i Näskotthallen.

Sollefteå U18–Nälden/Östersund U18 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (9.51) Melvin Linder (Olle Karolin, Olle Nordvall), 2–0 (19.18) Adrian Björkqvist (Olle Nordvall, Max Kjellsson).

Andra perioden: 3–0 (21.31) Jimmy Bergius (Adrian Björkqvist), 4–0 (22.51) Olle Nordvall (Loke Johansson, Melvin Linder).

Tredje perioden: 5–0 (48.25) Totti Örnebjörk (Gustav Persson, Jimmy Bergius), 6–0 (59.07) Olle Nordvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Nästa match:

Sollefteå U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 28 februari 12.15

Nälden/Östersund U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, hemma, 28 februari 16.00