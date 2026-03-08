Ny seger för Sollefteå U18 mot drömmotståndet

Sollefteå U18 segrade – 11–3 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Sollefteå U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Sollefteå U18:s Olle Nordvall tremålsskytt

Sollefteå U18 fortsätter att ha det lätt mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. På söndagen vann Sollefteå U18 på nytt – den här gången med hela 11–3 (4–1, 5–1, 2–1) borta i Högslättens Ishall. Det var Sollefteå U18:s åttonde raka seger mot AIK-Hockey Härnösand U18.

Lukas Dahlberg bakom Sollefteå U18:s avgörande

Sollefteå U18 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 24 sekunder genom Olle Nordvall och gick upp till 0–2. AIK-Hockey Härnösand U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Sollefteå U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Sollefteå U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–5 efter 2.05 genom Adrian Björkqvist och gick upp till 1–6 innan AIK-Hockey Härnösand U18 svarade.

Innan perioden var över hade Sollefteå U18 ryckt åt sig ledningen med 9–2.

Sollefteå U18 vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 11–3.

Sollefteå U18:s Emil Stridsman hade fyra assists, Joel Ringbert stod för fyra poäng, varav ett mål, Adrian Björkqvist gjorde två mål och spelade fram till två mål, Olle Nordvall gjorde tre mål, Lukas Dahlberg gjorde två mål och ett assist och Melvin Linder hade tre assists.

U18 division 1 norra B fortsättning herr är nu färdigspelad. AIK-Hockey Härnösand U18 slutar på åttonde plats och Sollefteå U18 på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan AIK-Hockey Härnösand U18 och Sollefteå U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Sollefteå HK vunnit.

AIK-Hockey Härnösand U18–Sollefteå U18 3–11 (1–4, 1–5, 1–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 0–1 (0.24) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Melvin Linder), 0–2 (3.49) Adrian Björkqvist (Linus Möst Kristiansen, Emil Stridsman), 1–2 (7.50) Alfred Sjöholm, 1–3 (9.54) Loke Johansson (Joel Ringbert, Adrian Björkqvist), 1–4 (19.40) Lukas Dahlberg (Emil Stridsman).

Andra perioden: 1–5 (22.05) Adrian Björkqvist (Emil Stridsman), 1–6 (22.31) Joel Ringbert (Totti Örnebjörk, Isac Näsholm), 2–6 (25.48) Vladislavs Martukans (Andre Hasko, Marcel Rakowski), 2–7 (26.54) Loke Johansson (Joel Ringbert, Melvin Linder), 2–8 (28.16) Olle Nordvall (Emil Stridsman), 2–9 (32.24) Olle Nordvall (Melvin Linder).

Tredje perioden: 2–10 (44.20) Totti Örnebjörk (Joel Ringbert, Gustav Persson), 2–11 (45.47) Lukas Dahlberg (Adrian Björkqvist, Olle Karolin), 3–11 (59.58) Vladislavs Martukans (Alfred Sjöholm, Viktor Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 3-0-2

Sollefteå U18: 5-0-0