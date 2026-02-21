Ny seger för Örebro mot Forshaga

Örebro vann med 7–1 mot Forshaga

Örebros sjunde seger på de senaste nio matcherna

Örebros Sac Granqvist tremålsskytt

Forshaga har varit lite av ett drömmotstånd för Örebro. På lördagen tog Örebro ännu en seger hemma mot Forshaga. Matchen i U20 Div 1 västra B herr slutade hela 7–1 (2–1, 3–0, 2–0). Det var Örebros fjärde raka seger mot just Forshaga.

Segern var Örebros sjunde på de senaste nio matcherna.

Lucas Forsman matchvinnare för Örebro

Örebro startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ludwig Svärd och Lucas Forsman innan Forshaga svarade och gjorde 2–1 genom Alexander Eriksson.

Även i andra perioden var Örebro starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Sac Granqvist och ett mål av Ludwig Svärd.

4.32 in i tredje perioden satte Sac Granqvist pucken återigen på pass av Lucas Forsman och Oscar Lindblom och ökade ledningen. Efter 15.10 slog Lucas Stigell till framspelad av Franz Moritzen och Lucas Forsman och ökade ledningen för Örebro. 7–1-målet blev matchens sista.

Örebros Lucas Forsman stod för ett mål och tre assists och Sac Granqvist gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Örebro med 8–3.

Onsdag 25 februari 19.00 spelar Örebro borta mot Kils AIK U20 i sista omgången.

Örebro–Forshaga 7–1 (2–1, 3–0, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 1–0 (8.13) Ludwig Svärd (Willy Toresson, Kelton Adolfsson), 2–0 (16.00) Lucas Forsman (Sac Granqvist, Oscar Lindblom), 2–1 (17.23) Alexander Eriksson (Casper Gustafsson, Wilmer Ellström).

Andra perioden: 3–1 (26.53) Sac Granqvist (Lucas Forsman, Axel Johansson), 4–1 (37.43) Ludwig Svärd (Filip Wiktorsson, William Engberg), 5–1 (39.50) Sac Granqvist (Dovydas Supranavicius, William Engberg).

Tredje perioden: 6–1 (44.32) Sac Granqvist (Lucas Forsman, Oscar Lindblom), 7–1 (55.10) Lucas Stigell (Franz Moritzen, Lucas Forsman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 3-1-1

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Örebro: Kils AIK IK U23, borta, 25 februari 19.00