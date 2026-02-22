Ny seger för Örebro Hockey U20 mot Växjö

Örebro Hockey U20-seger med 6–5 efter förlängning

Örebro Hockey U20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Felix Färhammar matchvinnare för Örebro Hockey U20

Örebro Hockey U20 fortsätter att vinna mot Växjö i U20 nationell södra. På söndagen segrade Örebro Hockey U20 på nytt – den här gången med 6–5 (1–0, 2–3, 2–2, 1–0) efter förlängning borta i Växjö Ishall. Det var Örebro Hockey U20:s sjätte raka seger mot Växjö.

Segermålet för Örebro Hockey U20 stod Felix Färhammar för 1.35 in i förlängningen.

Det här innebär att Örebro Hockey U20 nu har sex segrar i följd i U20 nationell södra.

Växjö–Örebro Hockey U20 – mål för mål

Örebro Hockey U20 tog ledningen efter 6.20 genom Ludvig Andersson framspelad av Aapo Vanninen.

Växjö förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Örebro Hockey U20 gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av Axel Elofsson och Oscar Olsson.

Växjö reducerade och kvitterade till 5–5 genom Noa Bräutigam och Olle Tideman med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.03 kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Örebro Hockey U20 1.35 in i förlängningen blev Felix Färhammar med det avgörande målet i förlängningen.

Felix Färhammar gjorde ett mål för Örebro Hockey U20 och två assist. Noa Bräutigam stod för tre poäng, varav två mål för Växjö.

Resultatet innebär att Växjö ligger kvar på sjunde plats och Örebro Hockey U20 toppar tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Örebro HK vunnit.

På onsdag 25 februari 19.00 spelar Växjö hemma mot Malmö och Örebro Hockey U20 hemma mot Färjestad.

Växjö–Örebro Hockey U20 5–6 (0–1, 3–2, 2–2, 0–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (6.20) Ludvig Andersson (Aapo Vanninen).

Andra perioden: 0–2 (20.57) Alexander Command (Joel Larsson), 0–3 (22.02) Oliver Höglund (Filip Thorling), 1–3 (32.40) Emon Kulmala (Ola Palme, Noa Bräutigam), 2–3 (33.27) Max Isaksson (Daniel Floryk), 3–3 (37.25) Noa Bräutigam (Liam Pettersson, Max Isaksson).

Tredje perioden: 3–4 (42.14) Axel Elofsson (Felix Färhammar, Filip Thorling), 3–5 (44.56) Oscar Olsson (Aapo Vanninen, Felix Färhammar), 4–5 (46.32) Noa Bräutigam (Olle Karlsson), 5–5 (56.57) Olle Tideman (Ola Palme, Albin Laksonen).

Förlängning: 5–6 (61.35) Felix Färhammar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Örebro Hockey U20: 5-0-0

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, hemma, 25 februari 19.00

Örebro Hockey U20: Färjestads BK, hemma, 25 februari 19.00