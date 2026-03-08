Ny seger för Ore mot Avesta

Ore vann med 6–4 mot Avesta

Jegors Rogolevs matchvinnare för Ore

Andra raka segern för Ore

Avesta är ett favoritmotstånd för Ore och på söndagen tog Ore ännu en seger borta mot just Avesta. Matchen i U18 division 1 västra B vår slutade 6–4 (1–3, 2–1, 3–0). Det var Ores femte raka seger mot just Avesta.

Avesta–Ore – mål för mål

Avesta tog ledningen i början av första perioden genom John Enell.

Ore gjorde 1–1 genom Herman Fagerström efter 10.14.

Avesta gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Elias Walldén och Oskar Marnetoft.

Ore reducerade dock på nytt till 3–2 genom Melwin Orenäs efter 11.03 av matchen.

Avesta utökade ledningen igen genom Elias Walldén som gjorde sitt andra mål efter 14.46 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Ore gjorde 4–3 genom Jegors Rogolevs med 1.07 kvar att spela av perioden.

Ore gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–3 till ledning med 4–6. Det sista målet kom med 1.29 kvar av matchen.

Jegors Rogolevs och Ludvig Sultan gjorde båda två mål och en assist för Ore.

U18 division 1 västra B vår är nu färdigspelad. Avesta slutar på sjätte plats och Ore på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IFK Ore vunnit.

Avesta–Ore 4–6 (3–1, 1–2, 0–3)

U18 division 1 västra B vår, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (4.32) John Enell (Felix Andersson), 1–1 (10.14) Herman Fagerström (Jegors Rogolevs, Dzeiss Kulikovs), 2–1 (12.06) Elias Walldén (Mio Johnsson Berger, Ville Ihrfors), 3–1 (19.59) Oskar Marnetoft (Bruno Basilius).

Andra perioden: 3–2 (31.03) Melwin Orenäs (Ludvig Sultan, Felix Ekvall), 4–2 (34.46) Elias Walldén, 4–3 (38.53) Jegors Rogolevs (Dzeiss Kulikovs, Maksim Sudarev).

Tredje perioden: 4–4 (47.04) Ludvig Sultan (Melwin Orenäs), 4–5 (51.14) Jegors Rogolevs (Walter Elfqvist), 4–6 (58.31) Ludvig Sultan (Jonathan Karner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 1-0-4

Ore: 3-0-2