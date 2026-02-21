Ny seger för Olofström – tog tredje raka

Olofström vann med 4–1 mot Bäcken

Luca Bærentsen avgjorde för Olofström

Tredje raka segern för Olofström

När Olofström mötte Bäcken på hemmaplan i Stålhallen på lördagen kom tredje raka segern. Laget spelar riktigt bra i U20 region syd vår efter en tidigare tuff period. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

Olofström–Bäcken – mål för mål

Leo Widén gav Olofström ledningen efter 10.55 framspelad av Gustav Reinert och Mike Westmark.

Efter 5.32 i andra perioden slog Luca Bærentsen till på pass av Yehor Polishchuk och Albin Svensson och gjorde 2–0.

5.39 in i tredje perioden fick Philippe Holm utdelning framspelad av Melker Gyllenspetz Munro och Maximilian Bladmyr och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Bäcken. 15.31 in i perioden slog Andreas Jørgensen till på pass av Arvid Boklund och Luca Bærentsen och ökade ledningen. Gustav Reinert stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.13 kvar att spela efter förarbete av Leo Widén och Mike Westmark. Målet var Gustav Reinerts femte i U20 region syd vår.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Bäcken HC vann de två första mötena. Olofströms IK vann senast lagen möttes.

Olofström–Bäcken 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

U20 region syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (10.55) Leo Widén (Gustav Reinert, Mike Westmark).

Andra perioden: 2–0 (25.32) Luca Bærentsen (Yehor Polishchuk, Albin Svensson).

Tredje perioden: 2–1 (45.39) Philippe Holm (Melker Gyllenspetz Munro, Maximilian Bladmyr), 3–1 (55.31) Andreas Jørgensen (Arvid Boklund, Luca Bærentsen), 4–1 (58.47) Gustav Reinert (Leo Widén, Mike Westmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-0-2

Bäcken: 0-1-4