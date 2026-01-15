Ny seger för New Jersey mot Seattle

New Jersey vann med 3–2 efter förlängning

Nico Hischier gjorde två mål för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

Fem raka segrar hade New Jersey mot just Seattle i NHL inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade New Jersey på nytt – den här gången med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma i Prudential Center.

Nico Hischier blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 3.42 in i förlängningen.

Nico Hischier tvåmålsskytt för New Jersey

Cody Glass gjorde 1–0 till New Jersey efter bara 54 sekunder på passning från Dougie Hamilton. 1–1 kom efter 8.55 genom Adam Larsson framspelad av Jared Mccann och Vince Dunn.

Nico Hischier gav New Jersey ledningen efter 3.33 in i andra perioden assisterad av Jack Hughes och Luke Hughes. Efter 5.06 i andra perioden nätade Jared Mccann framspelad av Vince Dunn och Jordan Eberle och kvitterade för Seattle.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 3.42 innan New Jersey avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Nico Hischier, på pass av Jack Hughes och Luke Hughes.

Lagen möts igen 25 januari i Climate Pledge Arena.

I nästa match möter New Jersey Carolina hemma på söndag 18 januari 01.00. Seattle möter Boston fredag 16 januari 02.00 borta.

New Jersey–Seattle 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (0.54) Cody Glass (Dougie Hamilton), 1–1 (8.55) Adam Larsson (Jared Mccann, Vince Dunn).

Andra perioden: 2–1 (23.33) Nico Hischier (Jack Hughes, Luke Hughes), 2–2 (25.06) Jared Mccann (Vince Dunn, Jordan Eberle).

Förlängning: 3–2 (63.42) Nico Hischier (Jack Hughes, Luke Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

Seattle: 2-2-1

Nästa match:

New Jersey: Carolina Hurricanes, hemma, 18 januari 01.00

Seattle: Boston Bruins, borta, 16 januari 02.00