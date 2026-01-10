Ny seger för Mora mot Björklöven U18

Seger för Mora med 4–1 mot Björklöven U18

Sebastian Taliga gjorde två mål för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora fortsätter att ha det lätt mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra herr. På lördagen vann Mora på nytt – den här gången med 4–1 (3–0, 0–0, 1–1) hemma i Wibe Arena. Det var Moras sjunde raka seger mot Björklöven U18.

Sebastian Taliga tvåmålsskytt för Mora

Mora stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.14.

Andra perioden blev mållös.

7.27 in i tredje perioden satte Carl Karmehag pucken på pass av Nick Travergård och Oscar Hemmyr och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Björklöven U18. 15.15 in i perioden nätade Moras Sebastian Taliga återigen framspelad av Albin Dahlqvist och ökade ledningen.

Björklöven U18 har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Mora tog nu sin första seger.

Den 21 februari möts lagen återigen.

Söndag 11 januari spelar Mora hemma mot Modo Hockey U18 15.30 och Björklöven U18 mot Leksand borta 14.00 i Tegera Arena.

Mora–Björklöven U18 4–1 (3–0, 0–0, 1–1)

U18 Nationell norra herr, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (16.38) Sebastian Nilsson (Edvin Ekblad), 2–0 (18.52) Sebastian Taliga (Albin Hurtig), 3–0 (19.52) Sebastian Spjuth (Patric Hellström, Sebastian Nilsson).

Tredje perioden: 3–1 (47.27) Carl Karmehag (Nick Travergård, Oscar Hemmyr), 4–1 (55.15) Sebastian Taliga (Albin Dahlqvist).

Nästa match:

Mora: Modo Hockey, hemma, 11 januari 15.30

Björklöven U18: Leksands IF, borta, 11 januari 14.00