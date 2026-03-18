Ny seger för Minnesota mot drömmotståndet

Minnesota fortsätter att vinna mot Chicago i NHL. På onsdagen segrade Minnesota på nytt – den här gången med 4–3 (3–1, 0–1, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i United Center. Det var Minnesotas sjätte raka seger mot Chicago.

Mats Zuccarello stod för Minnesotas avgörande mål 3.09 in i förlängningen.

Chicago nästa för Minnesota

Minnesota hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.17 genom Ryan Hartman och gick upp till 0–2. Chicago kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Minnesota dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 14.35 i andra perioden slog Ryan Greene till framspelad av Connor Bedard och Louis Crevier och reducerade åt Chicago.

Laget kvitterade till 3–3 med 1.40 kvar att spela genom Frank Nazar på pass av Connor Bedard och Artjom Levsjunov.

I förlängningen tog det 3.09 innan Minnesota avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Mats Zuccarello, framspelad av Marcus Johansson och Brock Faber.

Minnesotas Brock Faber hade tre assists och Marcus Johansson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Minnesota Wild vunnit.

Lagen möts igen i nästa match, i Grand Casino Arena fredag 20 mars 00.30.

Chicago–Minnesota 3–4 (1–3, 1–0, 1–0, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (6.17) Ryan Hartman (Kirill Kaprizov, Brock Faber), 0–2 (7.58) Marcus Johansson (Michael Mccarron, Jonas Brodin), 1–2 (10.47) Louis Crevier (Frank Nazar, Wyatt Kaiser), 1–3 (18.30) Vladimir Tarasenko (Marcus Johansson, Brock Faber).

Andra perioden: 2–3 (34.35) Ryan Greene (Connor Bedard, Louis Crevier).

Tredje perioden: 3–3 (58.20) Frank Nazar (Connor Bedard, Artjom Levsjunov).

Förlängning: 3–4 (63.09) Mats Zuccarello (Marcus Johansson, Brock Faber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-2-1

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Chicago: Minnesota Wild, borta, 20 mars 00.30

Minnesota: Chicago Blackhawks, hemma, 20 mars 00.30