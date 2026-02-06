Ny seger för Lund mot drömmotståndet

Seger för Lund med 3–2 efter straffar

Alvin Grant gjorde två mål för Lund

Andra raka segern för Lund

Lund har haft det lätt mot Trelleborg i U20 Div 1 D syd vår herr. Och på fredagen vann Lund på nytt – den här gången med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Söderslättshallen. Det var Lunds sjätte raka seger mot Trelleborg.

Resultatet innebär att Trelleborg nu har sex förluster i rad.

Alvin Grant tvåmålsskytt för Lund

Lund tog ledningen efter sju minuter genom Alvin Grant efter förarbete av Wilgot Alenius.

Efter 2.13 i andra perioden kvitterade Trelleborg till 1–1 genom Dennis Månsson.

Victor Andersson gav Lund ledningen tidigt i tredje perioden assisterad av Wilgot Alenius och Linus Sundgren. 8.07 in i tredje perioden satte Liam Frydendahl Andonov pucken på pass av Theo Skarin och kvitterade.

Lunds Alvin Grant blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Trelleborg stannar därmed på femte plats och Lund på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Lund Giants HC vunnit.

Lördag 14 februari spelar Trelleborg borta mot Tyringe 11.00 och Lund mot Kristianstad borta 16.00 i Kristianstads Ishall.

Trelleborg–Lund 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 Div 1 D syd vår herr, Söderslättshallen

Första perioden: 0–1 (7.36) Alvin Grant (Wilgot Alenius).

Andra perioden: 1–1 (22.13) Dennis Månsson.

Tredje perioden: 1–2 (40.55) Victor Andersson (Wilgot Alenius, Linus Sundgren), 2–2 (48.07) Liam Frydendahl Andonov (Theo Skarin).

Straffar: 2–3 (65.00) Alvin Grant.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 0-1-4

Lund: 3-0-2

Nästa match:

Trelleborg: Tyringe SoSS, borta, 14 februari 11.00

Lund: Kristianstads IK, borta, 14 februari 16.00