Ny seger för Luleå mot favoritmotståndet

Luleå vann med 4–3 efter straffar

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Luleås Wilma Sjölund tvåmålsskytt

Luleå har haft det lätt mot Djurgården i SDHL. Och på söndagen vann Luleå på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar hemma i Coop Norrbotten Arena. Det var Luleås sjätte raka seger mot Djurgården.

Andraplacerade Luleå tog sin fjärde seger i rad i serien medan Djurgården efter tre raka segrar nu förlorade.

Wilma Sjölund tvåmålsskytt för Luleå

Djurgården tog ledningen efter 5.44 genom Andrea Kaspersen assisterad av Tiffany Hill. 1–1 kom efter 12.41 när Petra Nieminen fick träff efter förarbete av Akane Shiga och Erica Rieder.

Luleå gjorde också 2–1 efter 15.22 i andra perioden när Wilma Sjölund hittade rätt framspelad av Petra Nieminen och Erica Rieder.

Luleå gjorde 3–1 genom Cameron Sikich efter 1.24 i tredje perioden.

Djurgården reducerade och kvitterade till 3–3 genom Isabelle Leijonhielm och Brette Pettet med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.56 kvar att spela.

Luleås Wilma Sjölund blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här betyder att Djurgården nu ligger på sjätte plats i tabellen.

I nästa omgång har Luleå Frölunda HC borta i Frölundaborg, torsdag 15 januari 19.00. Djurgården spelar hemma mot SDE söndag 18 januari 16.00.

Luleå–Djurgården 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (5.44) Andrea Kaspersen (Tiffany Hill), 1–1 (12.41) Petra Nieminen (Akane Shiga, Erica Rieder).

Andra perioden: 2–1 (35.22) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Erica Rieder).

Tredje perioden: 3–1 (41.24) Cameron Sikich (Hedvig Sturk, Emilie Kruse Johansen), 3–2 (56.15) Isabelle Leijonhielm, 3–3 (57.04) Brette Pettet (Isabelle Leijonhielm).

Straffar: 4–3 (65.00) Wilma Sjölund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-1-0

Djurgården: 3-2-0

Nästa match:

Luleå: Frölunda HC, borta, 15 januari 19.00

Djurgården: SDE HF, hemma, 18 januari 16.00