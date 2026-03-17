Ny seger för Los Angeles mot drömmotståndet

Los Angeles segrade – 4–1 mot NY Rangers

Mikey Anderson matchvinnare för Los Angeles

Seger nummer 28 för Los Angeles

Los Angeles fortsätter att ha det lätt mot NY Rangers i NHL. På tisdagen vann Los Angeles på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) borta i Madison Square Garden. Det var Los Angeles femte raka seger mot NY Rangers.

Philadelphia nästa för Los Angeles

Drew Doughty gav gästande Los Angeles ledningen efter 13 minuter efter förarbete från Mikey Anderson och Artemi Panarin.

Efter 4.31 i andra perioden slog Mikey Anderson till på pass av Alex Laferriere och Quinton Byfield och gjorde 0–2. Alex Laferriere gjorde dessutom 0–3 efter 4.59 framspelad av Anze Kopitar och Quinton Byfield.

Efter 2.29 i tredje perioden reducerade NY Rangers till 1–3 genom Vincent Trocheck assisterad av Adam Fox och Mika Zibanejad. Mer än så blev det dock inte för NY Rangers. Los Angeles punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.48 kvar att spela genom Trevor Moore på pass av Alex Laferriere och Joel Edmundson.

Alex Laferriere gjorde ett mål för Los Angeles och två assist.

NY Rangers har fyra vinster och en förlust och 21–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Los Angeles har tre vinster och två förluster och 17–15 i målskillnad.

För Los Angeles gör resultatet att man nu ligger på femte plats i Pacific division medan NY Rangers är på åttonde och sista plats i Metropolitan division.

Lagens första möte för säsongen vann Los Angeles med 4–3.

Los Angeles möter Philadelphia fredag 20 mars 03.30 hemma.

NY Rangers–Los Angeles 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (13.29) Drew Doughty (Mikey Anderson, Artemi Panarin).

Andra perioden: 0–2 (24.31) Mikey Anderson (Alex Laferriere, Quinton Byfield), 0–3 (24.59) Alex Laferriere (Anze Kopitar, Quinton Byfield).

Tredje perioden: 1–3 (42.29) Vincent Trocheck (Adam Fox, Mika Zibanejad), 1–4 (58.12) Trevor Moore (Alex Laferriere, Joel Edmundson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 4-0-1

Los Angeles: 3-1-1

Nästa match:

Los Angeles: Philadelphia Flyers, hemma, 20 mars 03.30