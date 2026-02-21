Ny seger för Lerum mot Järnbrotts HK

Lerum-seger med 13–2 mot Järnbrotts HK

Lerums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mio Nygren-Madsén matchvinnare för Lerum

Järnbrotts HK har varit lite av ett favoritmotstånd för Lerum. På lördagen tog Lerum ännu en seger hemma mot Järnbrotts HK. Matchen i U20 Div 1 A syd vår herr slutade hela 13–2 (4–1, 7–0, 2–1). Det var Lerums fjärde raka seger mot just Järnbrotts HK.

Segern var Lerums fjärde på de senaste fem matcherna.

Lerum–Järnbrotts HK – mål för mål

I första perioden var det Lerum som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Lerum som dominerade och gick från 4–1 till 11–1 genom två mål av Wilhelm Berthelsen, och ett mål var av Hampus Dalblad, Mio Nygren-Madsén, Jacob Svanborg, Felix Harström och Jacob Carlén.

Lerum vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 13–2.

Felix Harström gjorde två mål för Lerum och tre målgivande passningar, Hampus Dalblad stod för två mål och två assists, Newille Sundén hade fyra assists, Jacob Carlén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Charlie Standerth gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Mio Nygren-Madsén gjorde två mål och ett målgivande pass och Wilhelm Berthelsen gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här var fjärde mötet mellan Lerum och Järnbrotts HK den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Lerums BK vunnit.

Lerum–Järnbrotts HK 13–2 (4–1, 7–0, 2–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Vättlehallen

Första perioden: 0–1 (7.04) Oscar Allnor (Oskar Johansson), 1–1 (8.21) Charlie Standerth (Mio Nygren-Madsén), 2–1 (8.39) Kasper Malmqvist (Erik Almius, Charlie Standerth), 3–1 (14.52) Mio Nygren-Madsén (Jacob Carlén, Felix Harström), 4–1 (18.38) Felix Harström (Hampus Dalblad).

Andra perioden: 5–1 (21.47) Jacob Svanborg (Jacob Carlén, Felix Harström), 6–1 (23.26) Hampus Dalblad (Newille Sundén), 7–1 (35.42) Jacob Carlén (Jacob Svanborg, Felix Harström), 8–1 (36.46) Wilhelm Berthelsen (Newille Sundén), 9–1 (37.25) Mio Nygren-Madsén (Hugo Angelholt), 10–1 (39.25) Felix Harström (Jacob Carlén), 11–1 (39.36) Wilhelm Berthelsen (Newille Sundén, Hampus Dalblad).

Tredje perioden: 11–2 (46.34) Jacob Brännström, 12–2 (52.24) Hampus Dalblad (Newille Sundén, Wilhelm Berthelsen), 13–2 (55.35) Charlie Standerth (Erik Almius, Kasper Malmqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lerum: 4-0-1

Järnbrotts HK: 0-0-5

Nästa match:

Järnbrotts HK: Varberg HK, borta, 24 februari 19.40