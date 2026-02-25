Ny seger för Kalix U18 mot drömmotståndet

Kalix U18 fortsätter att ha det lätt mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. På onsdagen vann Kalix U18 på nytt – den här gången med 4–3 (1–0, 1–1, 2–2) hemma i Part Arena. Det var Kalix U18:s elfte raka seger mot Bodens HF U18.

I och med detta har Bodens HF U18 fyra förluster i rad.

Kalix U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.45 slog John Lundberg till efter förarbete från Max Öjercrantz och Erik Svedlund.

Efter 1.06 i andra perioden nätade Kirill Tabunov på pass av Linus Englund och Edwin Karlsson och gjorde 2–0. Elias Lidberg reducerade för Bodens HF U18 efter 1.20 in i andra perioden framspelad av Felix Sammeli.

Elias Lidberg såg till att Bodens HF U18 vände till ledning med 2–3 med två raka mål.

Därefter fixade Kalix U18:s Edwin Karlsson att laget vände underläge till ledning med 4–3, med två raka mål.

Elias Lidberg gjorde tre mål för Bodens HF U18. Edwin Karlsson stod för tre poäng, varav två mål för Kalix U18.

Kalix U18 har tre segrar och två förluster och 26–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodens HF U18 har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Kalix U18 på tredje plats i tabellen medan Bodens HF U18 är på fjärde plats. Noteras kan att Bodens HF U18 sedan den 31 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalix HC vunnit.

Måndag 2 mars 19.30 spelar Kalix U18 borta mot Sunderby SK U18. Bodens HF U18 möter Kiruna IF U18 borta i Lombiahallen lördag 28 februari 15.00.

Kalix U18–Bodens HF U18 4–3 (1–0, 1–1, 2–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (3.45) John Lundberg (Max Öjercrantz, Erik Svedlund).

Andra perioden: 2–0 (21.06) Kirill Tabunov (Linus Englund, Edwin Karlsson), 2–1 (21.20) Elias Lidberg (Felix Sammeli).

Tredje perioden: 2–2 (48.49) Elias Lidberg, 2–3 (50.56) Elias Lidberg (Melvin Nyman, Rasmus Christensen), 3–3 (52.26) Edwin Karlsson, 4–3 (54.57) Edwin Karlsson (Max Öjercrantz, Erik Svedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 3-0-2

Bodens HF U18: 1-0-4

Nästa match:

Kalix U18: Sunderby SK div 1, borta, 2 mars 19.30

Bodens HF U18: Kiruna IF, borta, 28 februari 15.00