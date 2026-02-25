Ny seger för HV 71 mot favoritmotståndet

Seger för HV 71 med 5–4 efter straffar

HV 71:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Teghan Inglis avgjorde för HV 71

HV 71 fortsätter att ha det lätt mot Linköping i SDHL. På onsdagen vann HV 71 på nytt – den här gången med 5–4 (0–1, 1–1, 3–2, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Saab Arena. Det var HV 71:s fjärde raka seger mot Linköping.

Det här innebär att HV 71 nu har fyra segrar i följd i SDHL.

Linköping–HV 71 – mål för mål

Hana Haasova gav Linköping ledningen efter 17 minuters spel assisterad av Ellie Kaiser och Sophie Helgeson.

Efter 3.04 i andra perioden slog Ella Jämsén till framspelad av Nicole Andersson och gjorde 2–0. HV 71:s Kennedy Bobyck gjorde 2–1 efter 4.22.

HV 71 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden. Johanssons 2–4-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Men Linköping stod för en grym upphämtning till 4–4 med två mål på bara 0.32. Marthe Pabsdorff Brunvold gjorde 3–4 efter 19.06 och Madeleine Leidt fullbordade comebacken till 4–4 efter 19.38.

HV 71:s Teghan Inglis satte den avgörande straffen för gästerna.

Med en omgång kvar är Linköping på nionde plats i tabellen medan HV 71 är på tionde plats.

Lagen möts igen i Husqvarna Garden fredag 27 februari 19.00.

Linköping–HV 71 4–5 (1–0, 1–1, 2–3, 0–0, 0–1)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (17.18) Hana Haasova (Ellie Kaiser, Sophie Helgeson).

Andra perioden: 2–0 (23.04) Ella Jämsén (Nicole Andersson), 2–1 (24.22) Kennedy Bobyck.

Tredje perioden: 2–2 (42.34) Rachel Weiss (Teghan Inglis), 2–3 (52.54) Evelyne Blais-Savoie (Malva Lindgren), 2–4 (58.53) Alva Johansson, 3–4 (59.06) Marthe Pabsdorff Brunvold, 4–4 (59.38) Madeleine Leidt (Ellie Kaiser, Lindsay Agnew-Svedén).

Straffar: 4–5 (65.00) Teghan Inglis.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-1-2

HV 71: 4-0-1

Nästa match:

Linköping: HV 71, borta, 27 februari 19.00

HV 71: Linköping HC, hemma, 27 februari 19.00