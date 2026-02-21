Ny seger för Hisingen mot favoritmotståndet

Seger för Hisingen med 7–3 mot Varberg

Hisingens nionde seger på de senaste tio matcherna

Lukas Stahl gjorde två mål för Hisingen

Varberg har varit lite av ett drömmotstånd för Hisingen. På lördagen tog Hisingen ännu en seger hemma mot Varberg. Matchen i U20 Div 1 A syd vår herr slutade 7–3 (0–1, 3–0, 4–2). Det var Hisingens femte raka seger mot just Varberg.

Filip Gustavsson matchvinnare för Hisingen

Eric Koskela gjorde 1–0 till Varberg efter nio minuters spel efter pass från Milo Svensson och Eric Evander.

Hisingen vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–2 och matchen med 7–3.

Lukas Stahl gjorde två mål för Hisingen och två målgivande passningar, Arvid Blackås stod för ett mål och två assists och Alve Hagberg hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hisingens IK vunnit.

Hisingen–Varberg 7–3 (0–1, 3–0, 4–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (9.56) Eric Koskela (Milo Svensson, Eric Evander).

Andra perioden: 1–1 (21.43) Theo Almqvist (Lukas Stahl), 2–1 (28.47) Lukas Stahl (Arvid Blackås, Alve Hagberg), 3–1 (39.17) Arvid Blackås (Lukas Stahl, Love Henriksson).

Tredje perioden: 4–1 (43.36) Filip Gustavsson (Melker Pihlgren), 5–1 (52.42) Joakim Tornberg (Igor Dashevskyi, Alve Hagberg), 5–2 (54.43) Robin Abrahamsson (Viggo Abrahamsson), 6–2 (55.04) Melker Pihlgren (Alve Hagberg, William Nordberg), 6–3 (56.10) Eric Koskela, 7–3 (57.13) Lukas Stahl (Arvid Blackås, Filip Boström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 4-0-1

Varberg: 0-1-4

Nästa match:

Varberg: Järnbrotts HK, hemma, 24 februari 19.40