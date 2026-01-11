Ny seger för Häradsbygden mot favoritmotståndet

Häradsbygden-seger med 3–2 efter förlängning

Reef Matthews matchvinnare för Häradsbygden

Häradsbygden gjorde tre raka mål

Häradsbygden fortsätter att vinna mot Falu 2 i U18 division 1 västra B vår. På söndagen segrade Häradsbygden på nytt – den här gången med 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma i Clas Ohlson Foundation Arena. Det var Häradsbygdens 13:e raka seger mot Falu 2.

Reef Matthews blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter bara 47 sekunder i förlängningen.

Häradsbygden–Falu 2 – mål för mål

Falu 2 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elliot Svedlund och Walter Knutsson innan Häradsbygden svarade och gjorde 2–1 genom Elias Falestål.

Efter 18.00 i andra perioden slog Isac Fors till framspelad av Simon Fallström och Nils Backlund och kvitterade för Häradsbygden.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Matchvinnare för hemmalaget Häradsbygden 47 sekunder in i förlängningen blev Reef Matthews med det avgörande målet i förlängningen.

Häradsbygdens Nils Backlund hade tre assists.

Häradsbygden vann senast lagen möttes med 7–2 i Clas Ohlson Foundation Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Häradsbygdens Sportsällskap vunnit.

Häradsbygden tar sig an Ore i nästa match borta söndag 18 januari 12.00. Falu 2 möter samma dag 17.30 Avesta hemma.

Häradsbygden–Falu 2 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra B vår, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (13.19) Elliot Svedlund (Philip Lowén), 0–2 (14.31) Walter Knutsson (Viggo Söderholm, Texas Olofsson), 1–2 (19.52) Elias Falestål (Nils Backlund).

Andra perioden: 2–2 (38.00) Isac Fors (Simon Fallström, Nils Backlund).

Förlängning: 3–2 (60.47) Reef Matthews (Nils Backlund, Simon Fallström).

Nästa match:

Häradsbygden: IFK Ore, borta, 18 januari 12.00

Falu 2: Avesta BK, hemma, 18 januari 17.30