Ny seger för Hammarby IF U18 mot drömmotståndet

Hammarby IF U18 segrade – 4–3 mot Tullinge U18

Hammarby IF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Hammarby IF U18:s Ludvig Gustavsson tvåmålsskytt

Hammarby IF U18 fortsätter att ha det lätt mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. På söndagen vann Hammarby IF U18 på nytt – den här gången med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1) hemma i Kärrtorps IP. Det var Hammarby IF U18:s fjärde raka seger mot Tullinge U18.

Pontus Elfström blev matchvinnare

Hammarby IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Ludvig Gustavsson.

Tullinge U18 gjorde 1–1 genom Adrian Sengoltz tidigt i matchen.

Hammarby IF U18 tog ledningen på nytt genom Svante Hallbom Dovemark efter 12.26.

Efter 4.43 i andra perioden slog Tintin Sandelius till framspelad av Viggo Christensson och kvitterade för Tullinge U18. Hammarby IF U18:s Ludvig Gustavsson gjorde 3–2 efter 14.55 på pass av Lucas Mcgregor och Caesar Bäckström.

4.07 in i tredje perioden nätade Hammarby IF U18:s Pontus Elfström framspelad av Love Erkendal och Svante Hallbom Dovemark och ökade ledningen. 15.33 in i perioden slog Viggo Christensson till och reducerade. Men mer än så orkade Tullinge U18 inte med.

Tullinge U18 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Hammarby IF U18 leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hammarby IF vunnit.

Hammarby IF U18 tar sig an IFK Österåker Hockey i nästa match hemma torsdag 19 februari 20.00. Tullinge U18 möter IFK Österåker Hockey hemma måndag 16 februari 20.00.

Hammarby IF U18–Tullinge U18 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kärrtorps IP

Första perioden: 1–0 (3.26) Ludvig Gustavsson, 1–1 (4.32) Adrian Sengoltz (Sixten Norrbo Asp), 2–1 (12.26) Svante Hallbom Dovemark (Love Erkendal, Alexander Nylander).

Andra perioden: 2–2 (24.43) Tintin Sandelius (Viggo Christensson), 3–2 (34.55) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor, Caesar Bäckström).

Tredje perioden: 4–2 (44.07) Pontus Elfström (Love Erkendal, Svante Hallbom Dovemark), 4–3 (55.33) Viggo Christensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby IF U18: 4-0-1

Tullinge U18: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby IF U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 19 februari 20.00

Tullinge U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 16 februari 20.00