Ny seger för Frölunda mot drömmotståndet

Frölunda-seger med 6–1 mot Djurgården

Frölundas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Max Lindholm gjorde två mål för Frölunda

Frölunda fortsätter att vinna mot Djurgården i SHL. På lördagen segrade Frölunda på nytt – den här gången med hela 6–1 (4–0, 1–1, 1–0) borta på Hovet. Det var Frölundas fjärde raka seger mot Djurgården.

Segern var Frölundas åttonde på de senaste tio matcherna.

Frölundas Max Lindholm tvåmålsskytt

Frölunda stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Djurgården reducerade till 1–4 redan efter efter 2.35 i andra perioden genom Anton Frondell efter förarbete från Victor Eklund. Efter 19.21 i andra perioden nätade Max Lindholm på nytt framspelad av Linus Högberg och Ivar Stenberg och gjorde 1–5.

7.20 in i tredje perioden satte Filip Cederqvist pucken på pass av Jere Innala och Henrik Tömmernes och ökade ledningen.

Henrik Tömmernes gjorde ett mål för Frölunda och spelade fram till två mål.

I nästa match möter Djurgården Brynäs borta och Frölunda möter Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 22 januari 19.00.

Djurgården–Frölunda 1–6 (0–4, 1–1, 0–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (6.19) Henrik Tömmernes (Linus Weissbach, Nicklas Lasu), 0–2 (18.27) Max Lindholm (Linus Högberg, Ivar Stenberg), 0–3 (18.47) Noah Hasa (Max Friberg, Isac Born), 0–4 (19.28) Jere Innala (Henrik Tömmernes, Dominik Egli).

Andra perioden: 1–4 (22.35) Anton Frondell (Victor Eklund), 1–5 (39.21) Max Lindholm (Linus Högberg, Ivar Stenberg).

Tredje perioden: 1–6 (47.20) Filip Cederqvist (Jere Innala, Henrik Tömmernes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-0-4

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, borta, 22 januari 19.00

Frölunda: Skellefteå AIK, hemma, 22 januari 19.00