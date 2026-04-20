Bra start för Montreal i serien efter förlängningsdrama

Med 4–3 (1–0, 1–2, 1–1, 1–0) efter förlängning borta har Montreal tagit greppet om serien mot Tampa Bay i NHL Stanley Cup, åttondelsfinal. Därmed leder Montreal matchserien med 1-0.

Juraj Slafkovsky stod för Montreals avgörande mål 1.22 in i förlängningen.

Josh Anderson gav Montreal ledningen efter 13.24 assisterad av Alexandre Carrier och Mike Matheson.

Därefter fixade Tampa Bays Brandon Hagel och Darren Raddysh att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Montreal kvitterade till 2–2 genom Juraj Slafkovsky framspelad av Ivan Demidov och Cole Caufield i andra perioden.

5.56 in i tredje perioden nätade Montreals Juraj Slafkovsky återigen på pass av Cole Caufield och Nick Suzuki och gav laget ledningen. 8.58 in i perioden slog Brandon Hagel till på nytt framspelad av Jake Guentzel och Nikita Kutjerov och kvitterade.

Juraj Slafkovsky gjorde tre mål för Montreal. Jake Guentzel hade tre assists för Tampa Bay.

Tampa Bay–Montreal 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–1)

NHL Stanley Cup, åttondelsfinal, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (13.24) Josh Anderson (Alexandre Carrier, Mike Matheson).

Andra perioden: 1–1 (32.15) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel), 2–1 (32.44) Brandon Hagel (Jake Guentzel, Ryan McDonagh), 2–2 (39.36) Juraj Slafkovsky (Ivan Demidov, Cole Caufield).

Tredje perioden: 2–3 (45.56) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki), 3–3 (48.58) Brandon Hagel (Jake Guentzel, Nikita Kutjerov).

Förlängning: 3–4 (61.22) Juraj Slafkovsky (Lane Hutson, Nick Suzuki).

Ställning i serien: Tampa Bay–Montreal 0–1

22 april, 01.00, Tampa Bay–Montreal, i Benchmark International Arena