Ny seger för Forshaga mot drömmotståndet

Jacob Ringman avgjorde för Forshaga

Forshaga har haft det lätt mot Surahammar i hockeyettan norra. Och på onsdagen vann Forshaga på nytt – den här gången med hela 5–1 (0–0, 1–0, 4–1) hemma i Ängevi Ishall. Det var Forshagas sjätte raka seger mot Surahammar.

I och med detta har Forshaga hela sex raka segrar i hockeyettan norra.

Forshaga–Surahammar – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

15.28 in i andra perioden gjorde Forshaga 1–0. Målskytt var Karl Andersson på pass av Anton Wiklund.

Forshaga hade övertaget även i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–1.

Forshaga har en stark form med fem segrar och 20–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Surahammar har en vinst och fyra förluster och 8–21 i målskillnad.

Nästa motstånd för Forshaga är Lindlöven. Surahammar tar sig an Enköping hemma. Båda matcherna spelas söndag 28 december 16.00.

Forshaga–Surahammar 5–1 (0–0, 1–0, 4–1)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Andra perioden: 1–0 (35.28) Karl Andersson (Anton Wiklund).

Tredje perioden: 2–0 (40.35) Jacob Ringman (Tom Fridén), 3–0 (40.54) Felix Söderlund (Linus Johnsson), 4–0 (41.31) Linus Frost (Hugo Lindman Gustafsson, Lukas Enqvist), 5–0 (47.02) Victor Stark (Christoffer Rasch), 5–1 (48.34) Sebastian Ehrencrona (Felix Eriksson, Sebastian Tellström Jovicic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 5-0-0

Surahammar: 1-0-4

Nästa match:

Forshaga: Lindlövens IF, borta, 28 december 16.00

Surahammar: Enköpings SK HK, hemma, 28 december 16.00