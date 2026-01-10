Ny seger för formstarka Malmö

Malmö vann med 3–1 mot Linköping

Carl Bognäs avgjorde för Malmö

Tredje raka segern för Malmö

Malmö spelar riktigt bra i U20 nationell södra. När laget mötte Linköping på bortaplan i Stångebro Ishall på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

HV 71 nästa för Malmö

Malmö började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.33 slog Jakob Stjärna till.

Efter 13.08 i andra perioden slog Carl Bognäs till framspelad av Filip Henriksson och Jonathan Davidsson och gjorde 0–2.

12.29 in i tredje perioden nätade Linköpings Milton Carpenhammar på pass av Victor Blårand och Sebastian Dahlqvist och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Linköping. Joel Grossniklaus stod för målet när Malmö punkterade matchen med ett 1–3-mål med 15 sekunder kvar att spela efter pass från Theo Bengtsson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 11 januari 12.00 möter Linköping Rögle hemma i Stångebro Ishall medan Malmö spelar borta mot HV 71.

Linköping–Malmö 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (2.33) Jakob Stjärna.

Andra perioden: 0–2 (33.08) Carl Bognäs (Filip Henriksson, Jonathan Davidsson).

Tredje perioden: 1–2 (52.29) Milton Carpenhammar (Victor Blårand, Sebastian Dahlqvist), 1–3 (59.45) Joel Grossniklaus (Theo Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Malmö: 3-1-1

Nästa match:

Linköping: Rögle, hemma, 11 januari 12.00

Malmö: HV 71, borta, 11 januari 12.00